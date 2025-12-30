americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mali y Burkina Faso vetan entrada de estadounidenses en represalia por medida similar de EEUU

BAMAKO, Mali (AP) — Mali y Burkina Faso anunciaron el martes que no admitirán ciudadanos estadounidenses en sus países en represalia por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no permitir la entrada de ciudadanos malienses y burkineses en Estados Unidos.

ARCHIVO - La bandera de Burkina Faso y un hombre de pie frente a ella durante una ceremonia conmemorativa en Uagadugú, Burkina Faso, el 23 de enero de 2016. (AP Foto/Theo Renaut/Archivo)
ARCHIVO - La bandera de Burkina Faso y un hombre de pie frente a ella durante una ceremonia conmemorativa en Uagadugú, Burkina Faso, el 23 de enero de 2016. (AP Foto/Theo Renaut/Archivo) AP

Los anuncios de las naciones africanas, realizados en declaraciones separadas por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, marcaron el último giro en la relación entre los gobiernos militares de África y Estados Unidos.

El 16 de diciembre, Trump incrementó el número de países cuyos ciudadanos no admite, incluidos Mali, Burkina Faso y Níger.

"De conformidad con el principio de reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa a la comunidad nacional e internacional que, con efecto inmediato, el gobierno de la República de Mali aplicará las mismas condiciones y requisitos a los ciudadanos estadounidenses que los impuestos a los ciudadanos malienses", indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Mali.

Otro comunicado firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, cita razones similares para no admitir a ciudadanos estadounidenses en Burkina Faso.

La Casa Blanca señaló ataques persistentes de grupos armados como una de las razones para vetar a ciudadanos de dichos países.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter