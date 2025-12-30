Mali y Burkina Faso vetan entrada de estadounidenses en represalia por medida similar de EEUU

Compartir en:









ARCHIVO - La bandera de Burkina Faso y un hombre de pie frente a ella durante una ceremonia conmemorativa en Uagadugú, Burkina Faso, el 23 de enero de 2016. (AP Foto/Theo Renaut/Archivo) AP

Los anuncios de las naciones africanas, realizados en declaraciones separadas por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, marcaron el último giro en la relación entre los gobiernos militares de África y Estados Unidos.

El 16 de diciembre, Trump incrementó el número de países cuyos ciudadanos no admite, incluidos Mali, Burkina Faso y Níger.

"De conformidad con el principio de reciprocidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa a la comunidad nacional e internacional que, con efecto inmediato, el gobierno de la República de Mali aplicará las mismas condiciones y requisitos a los ciudadanos estadounidenses que los impuestos a los ciudadanos malienses", indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Mali.

Otro comunicado firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, cita razones similares para no admitir a ciudadanos estadounidenses en Burkina Faso.

La Casa Blanca señaló ataques persistentes de grupos armados como una de las razones para vetar a ciudadanos de dichos países.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP