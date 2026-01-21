americateve

Maine prohíbe placas confidenciales para vehículos de Protección Fronteriza por "abusos de poder"

MINNEAPOLIS (AP) — Maine no otorgará más matrículas encubiertas para vehículos de Aduanas y Protección Fronteriza debido a "abusos de poder" durante las recientes redadas migratorias, declaró el miércoles una funcionaria del estado.

El comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino con agentes federales en Minneapolis el 21 de enero del 2026. (AP foto/Angelina Katsanis)
Mientras tanto, en Minnesota, un juez federal se expresó dispuesto a conceder fianza y liberar a dos hombres después de escuchar testimonios contradictorios sobre un presunto asalto a un policía de inmigración. Los fiscales están apelando. Uno de los hombres fue herido de bala en el muslo la semana pasada.

El estado sigue siendo un foco importante de redadas de inmigración por parte de agencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios estatales y locales que se oponen al esfuerzo agresivo recibieron citaciones de un gran jurado federal el martes, en una investigación sobre denuncias de que obstruyeron las acciones federales.

Un comité de acción política fundado por la ex vicepresidenta Kamala Harris está instando a los donantes a acudir en ayuda del gobernador Tim Walz, su compañero de fórmula en 2024, y contribuir a un fondo de defensa.

“El Departamento de Justicia está persiguiendo la lista de enemigos de Trump”, dice el mensaje refiriéndose al presidente Donald Trump.

La secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, demócrata, indicó que no concederá una solicitud de matrículas confidenciales solicitadas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una decisión que refleja su disgusto por las tácticas usadas en otros lugares. Renee Good fue asesinada a tiros por un elemento de inmigración en Minneapolis el 7 de enero. Un mensaje solicitando comentarios de CBP no fue respondido.

"No hemos revocado las matrículas existentes, pero hemos pausado la emisión de nuevas matrículas. Queremos estar seguros de que las matrículas de Maine no se utilizarán para propósitos ilegales", dijo Bellows.

Las Escuelas Públicas de Portland, el distrito más grande y diverso de Maine, avisaron que mantuvieron las puertas cerradas en dos escuelas durante unos minutos el martes debido a preocupaciones sobre la actividad de Inmigración y Control de Aduanas.

"Este es un momento comprensiblemente tenso en nuestra comunidad, a medida que los informes y rumores de acciones de aplicación de inmigración crecen", señaló el distrito.

Greg Bovino de la Patrulla Fronteriza, quien ha comandado las redadas migratorias, sostuvo que más de 10.000 personas en Estados Unidos ilegalmente han sido arrestadas en Minnesota en el último año, incluyendo 3.000 "de algunos de los delincuentes más peligrosos" en las últimas seis semanas durante la Operación Metro Surge.

Bovino defendió a sus "tropas" e insistió que sus acciones son "legales, éticas y morales".

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Derecho de Inmigrantes de Minnesota, aseguró que los defensores no tienen forma de saber si los números de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisos.

El vicepresidente JD Vance viaja a Minneapolis el jueves para una mesa redonda con líderes locales y miembros de la comunidad, según fuentes familiarizadas con sus planes que hablaron bajo condición de anonimato porque el viaje aún no había sido anunciado oficialmente.

Whittle reportó desde Portland, Maine. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Ed White en Detroit y Ali Swenson en Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

