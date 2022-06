Mailén Díaz, sobreviviente de accidente aéreo en Cuba denuncia en redes sociales abandono del gobierno

“Todo el que me conoce sabe que a mí no me gusta hacer videos, pero he llegado a un punto en que me siento obligada a denunciar las cosas que pasan”, dijo Mailén.

La parálisis ha afectado el sistema urinario de Díaz Almaguer, quien requiere de sondas para orinar, por lo que necesita los guantes y lubricantes cada día.

El uso de las sondas cada cuatro horas es fuente de infecciones recurrentes, que combate con Nitrofurantoína, un antibiótico que tampoco consigue.

Ante esta situación, la joven teme morir de una retención urinaria.

“No es posible que por mí hayan hecho tantas cosas para salvarme, incluida la búsqueda de medicamentos en el exterior, y que hoy, que estoy viva y necesite un guante, un lubricante, que no es nada del otro mundo, no lo haya. No es un lujo, si no los tengo yo no puedo orinar, es muy triste”, dijo.

Fuente: Redacción de www.americateve.com