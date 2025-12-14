americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mahomes se lesiona y Chargers eliminan a Chiefs de playoffs con victoria 16-13

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Los Chargers de Los Ángeles eliminaron el domingo a los Chiefs de Kansas City de la contienda por los playoffs cuando Derwin James interceptó un pase de Gardner Minshew —quien acababa de reemplazar al lesionado Patrick Mahomes— en los segundos finales para asegurar una victoria de 16-13 sobre los campeones reinantes de la AFC.

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), es revisado después de lesionarse durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Ed Zurga)
El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), es revisado después de lesionarse durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Ed Zurga) AP

Justin Herbert, jugando con una mano izquierda rota, lanzó para 210 yardas y un touchdown, y los Chargers (10-4) aseguraron temporadas consecutivas de diez victorias por primera vez desde 2006-07 al completar una rara barrida de temporada regular sobre Kansas City.

Mahomes intentaba remontar a los Chiefs en los segundos finales, completando una serie de pases para cruzar el medio campo antes de la advertencia de los dos minutos. Pero en la siguiente jugada, estaba corriendo hacia la línea lateral de Kansas City y lanzando el balón fuera cuando fue derribado por el liniero defensivo Da'Shawn Hand, dejando al dos veces MVP sujetándose la rodilla izquierda.

Mahomes fue llevado brevemente a la carpa de lesiones, luego ayudado al vestuario con una toalla sobre la cabeza. Fue limitado a 189 yardas sin touchdowns y una intercepción. Kansas City (6-8) logró solo 239 yardas como equipo.

Los Chargers vencieron a los Chiefs en su apertura en septiembre en Brasil, estableciendo la trayectoria de cada uno de los clubes para toda la temporada.

Mahomes terminaría el juego en el vestuario de Kansas City.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

TERROR EN AUSTRALIA: El momento exacto en que uno de los atacantes del atentado en Bondi es abatido por la policía

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter