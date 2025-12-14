Mahomes se lesiona y Chargers eliminan a Chiefs de playoffs con victoria 16-13

Compartir en:









El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), es revisado después de lesionarse durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Ed Zurga) AP

Justin Herbert, jugando con una mano izquierda rota, lanzó para 210 yardas y un touchdown, y los Chargers (10-4) aseguraron temporadas consecutivas de diez victorias por primera vez desde 2006-07 al completar una rara barrida de temporada regular sobre Kansas City.

Mahomes intentaba remontar a los Chiefs en los segundos finales, completando una serie de pases para cruzar el medio campo antes de la advertencia de los dos minutos. Pero en la siguiente jugada, estaba corriendo hacia la línea lateral de Kansas City y lanzando el balón fuera cuando fue derribado por el liniero defensivo Da'Shawn Hand, dejando al dos veces MVP sujetándose la rodilla izquierda.

Mahomes fue llevado brevemente a la carpa de lesiones, luego ayudado al vestuario con una toalla sobre la cabeza. Fue limitado a 189 yardas sin touchdowns y una intercepción. Kansas City (6-8) logró solo 239 yardas como equipo.

Los Chargers vencieron a los Chiefs en su apertura en septiembre en Brasil, estableciendo la trayectoria de cada uno de los clubes para toda la temporada.

Mahomes terminaría el juego en el vestuario de Kansas City.

FUENTE: AP