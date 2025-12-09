americateve

Magic supera 117-108 al Heat y disputará las semifinal de la Copa de la NBA en Las Vegas

ORLANDO (AP) — Desmond Bane igualó su mejor marca de la temporada con 37 puntos y el Magic de Orlando avanzó a las semifinales de la Copa NBA con una victoria el martes 117-108 sobre el Heat de Miami.

El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero salta con el balón para anotar frente a Norman Powell y KelEl Ware del Heat de Miami en el encuentro de cuartos de final de la Copa de la NBA el mates 9 de diciembre del 2025. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)
El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero salta con el balón para anotar frente a Norman Powell y Kel'El Ware del Heat de Miami en el encuentro de cuartos de final de la Copa de la NBA el mates 9 de diciembre del 2025. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)

Jalen Suggs anotó 20 unidades y Paolo Banchero agregó 18 puntos y siete rebotes para el Magic, que ahora espera a su rival del duelo entre los Knicks de Nueva York y los Raptors de Toronto el sábado en la ronda semifinal en Las Vegas.

Norman Powell lideró a Miami con 21 tantos. Tyler Herro añadió 20 y Bam Adebayo y Andrew Wiggins sumaron 19 cada uno para el Heat, que ha perdido tres veces en Orlando esta temporada.

Bane encestó dos triples y anotó en una jugada de tres puntos en los primeros 2:06 del último cuarto, ampliando la ventaja de seis puntos del Magic a 13. El Heat nunca redujo la diferencia a menos de nueve hasta el último minuto.

El Magic jugó por primera vez esta temporada sin Franz Wagner, quien se espera que esté fuera varias semanas debido a un esguince severo de tobillo.

El Heat encestó sus primeros seis tiros y lideraba 15-0 cuando Herro hizo una bandeja a menos de tres minutos del inicio del juego. Pero Miami se enfrió y terminó el juego atinando 8 de 33 (24.2%) de tres. Herro falló sus seis intentos de triple, incluyendo un tiro abierto que podría haber reducido la diferencia a cuatro con 37 segundos restantes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

