Magic se vale de triples para endilgar a Kings su 15ta derrota seguida

Anthony Black, del Magic de Orlando, avanza frente a Nique Clipprd, de los Kings de Sacramento, el jueves 19 de febrero de 2026 (AP Foto/Randall Benton) AP

Orlando estableció un récord del equipo con 27 triples en 51 intentos. Banchero encestó 5 de 7 desde la línea de 3 puntos y sumó seis asistencias y cinco rebotes en el inicio de una gira de cuatro visitas.

Los Kings rompieron el récord de ineficacia un día después de que el pívot estelar Domantas Sabonis y el escolta Zach LaVine se sometieron a cirugías que pusieron fin a su temporada. La franquicia tuvo rachas de 14 derrotas seguidas en 1959-60 y 1971-72 cuando jugaba como los Royals de Cincinnati.

El récord de derrotas consecutivas en la NBA es de 28, establecido por Filadelfia entre las temporadas 2014-15 y 2015-16 e igualado por Detroit en 2023-24.

Los Kings, el peor conjunto de la NBA, tienen marca de 12-45, con una gira de cinco partidos a continuación. Sacramento no ha ganado desde el 16 de enero, cuando venció a Washington en casa para su mejor racha de la temporada, con cuatro victorias seguidas.

Orlando superó el récord de triples del equipo de 25, establecido el 3 de enero de 2004 en Sacramento, durante una derrota 138-135 en doble prórroga.

Anthony Black añadió 20 puntos para Orlando. Desmond Bane anotó 17, Jett Howard 16 y Jevon Carter 14. Séptimo en el Este, el Magic mejoró a 29-25.

