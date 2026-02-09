Maestros de escuelas públicas de San Francisco van a huelga por disputa salarial

La huelga se produce después de que los maestros y el distrito escolar no lograron llegar a un acuerdo sobre un aumento salarial, mejores beneficios de salud y recursos adicionales para estudiantes con necesidades especiales. El Distrito Escolar Unificado de San Francisco se vio obligado a cerrar sus 120 escuelas y anunció que ofrecería estudio independiente a algunos de sus 50.000 estudiantes.

"Nos mantendremos unidos hasta que obtengamos las escuelas que nuestros estudiantes merecen y los contratos que nuestros miembros merecen", declaró el lunes Cassondra Curiel, presidenta del sindicato United Educators of San Francisco, en una conferencia de prensa.

Los maestros que pertenecen al sindicato se sumaron a la línea de piquete después de que las negociaciones del fin de semana no condujeron a un nuevo contrato. El alcalde Daniel Lurie y la representante federal demócrata Nancy Pelosi hicieron un llamado a ambas partes para mantener las negociaciones en vez de cerrar escuelas.

Los miembros del sindicato tienen planeado llevar a cabo una manifestación la tarde del lunes en el Ayuntamiento de San Francisco. Las negociaciones estaban programadas a reanudarse alrededor del mediodía.

“Esperamos con ansias la contraoferta del sindicato”, señaló la superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, Maria Su. Añadió que el distrito había presentado un paquete integral a pesar de las arraigadas dificultades financieras.

“Esta es una oferta viable. Es una oferta que podemos permitirnos”, subrayó Su. “Estaremos en la mesa y nos quedaremos el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo integral. No quiero una huelga prolongada”.

Lily Perales, profesora de historia en la Escuela Secundaria Mission, dijo que muchos de los miembros del sindicato ya no pueden permitirse vivir en San Francisco.

“Hay demasiados de mis colegas que se han visto expulsados de la ciudad debido al alto costo de vida, y con nuestro contrato actual no es suficiente”, dijo desde una línea de piquete. “Estamos dispuestos a mantenernos en huelga hasta que se cumplan todas nuestras demandas”.

Su colega Aaron Hart, profesor de fotografía y artes en Mission High, comentó que hay poco personal en las escuelas. “Por eso estamos aquí. Realmente queremos estabilidad para nuestros estudiantes”, subrayó.

El sindicato y el distrito han estado en negociaciones durante casi un año. Los maestros exigen financiamiento completo para atención médica familiar, aumentos salariales y la cobertura de vacantes que afectan la educación especial y servicios.

Los maestros también quieren que el distrito implemente políticas para apoyar a los estudiantes inmigrantes y familias sin hogar.

El sindicato pide un aumento salarial del 9% en dos años, lo que para el distrito significaría un gasto de 92 millones de dólares adicionales al año. Aseguran que ese dinero podría provenir de fondos de reserva que podrían canalizarse hacia las aulas e instalaciones escolares.

El distrito, que enfrenta un déficit de $100 millones y está bajo supervisión estatal debido a una añeja crisis financiera, rechazó la propuesta. Las autoridades presentaron una oferta de un aumento salarial del 6% pagado en tres años. Su dijo que la oferta también incluye bonificaciones para todos los empleados en caso de que haya un excedente para el año escolar 2027-28.

Un panel neutral de investigación publicó un reporte la semana pasada en el que recomendó un aumento del 6% en dos años, en gran medida apoyando los argumentos del distrito de que pasa apuros financieros.

El sindicato dijo que los maestros de San Francisco reciben algunas de las contribuciones más bajas a sus costos de atención médica en el Área de la Bahía, lo que lleva a muchos a irse de la zona. Su destacó que el distrito ofreció dos opciones: que el distrito pague el 75% de la cobertura de salud familiar al proveedor de seguros Kaiser o que ofrezca una asignación anual de 24.000 dólares para que los maestros elijan su plan de atención médica.

Lurie, quien ayudó a negociar un acuerdo que puso fin a una huelga del sindicato de trabajadores hoteleros , dijo que las agencias de la ciudad estaban en coordinación con el distrito sobre el apoyo a alumnos y familiares.

“Sé que todos los participantes en estas negociaciones están comprometidos con escuelas en donde los estudiantes prosperen y nuestros educadores se sientan apoyados en verdad, y seguiré trabajando para asegurar eso”, señaló Lurie el domingo en redes sociales.

Maestros en otras ciudades de California también se preparaban para ir a huelga. Maestros de San Diego indicaron que están dispuestos a abandonar sus puestos de trabajo el mes entrante por primera vez en 30 años debido a un estancamiento en la disputa con el distrito escolar sobre la dotación de personal y servicios de educación especial. Además, los miembros de United Teachers Los Angeles votaron el mes pasado para autorizar a sus líderes a convocar a huelga si las negociaciones con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se vienen abajo.

Otro de los principales sindicatos del sistema escolar, Local 99 of Service Employees International Union tiene programada una votación similar a partir de la próxima semana.

El periodista de Associated Press Christopher Weber, en Los Ángeles, contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP