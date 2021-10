Las extradiciones de Alex Saab, "El Pollo" Carvajal y Claudia Díaz enfrentan al régimen con la revelación de sus secretos más sucios

Alex Saab fue montado esposado en un avión del departamento de Justicia de los EEUU hace una semana, y con su viaje se materializó el peor escenario para la dictadura chavista: el hombre que más sabe de los negociados de Nicolás Maduro está bajo custodia de los EEUU y podría elegir contar todos los secretos a cambio de no pasar 20 años en una cárcel norteamericana. Ahora esa pesadilla puede triplicarse: porque Hugo "El Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen, y Claudia Díaz, la enfermera de Hugo Chávez, también están a punto de ser extraditados. Los tres saben demasiado y una vez en territorio estadounidense, sólo cooperar atenuará su propio tormento. La respuesta de Maduro a la extradición de Saab es una muestra de la desesperación: cancelaron los diálogo de paz con la oposición, secuestraron a los 6 ex gerentes de CITGO -todos norteamericanos- y los recluyeron en una de las prisiones más cruentas del régimen, y movilizaron a la maquinaria chavista a las calles con el objetivo de transformarlo en un mártir, como si el rostro de Alex Saab dibujado en cientos de remeras en una marcha del PSUV lo eximiera de los millones de dólares lavados y las toneladas de comida que no llegaron a los más necesitados en Venezuela. Cártel de los soles y miles de millones de dólares en aliados políticos Cabeza de los servicios de inteligencia venezolanos bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), Carvajal fue detenido en septiembre en Madrid luego de pasar casi dos años prófugo para evitar su extradición, aprobada inicialmente por la Audiencia Nacional en noviembre de 2019. Para evadir a las autoridades, el general retirado de 61 años se sometió a operaciones de cirugía estética, usaba bigotes y pelucas postizas y cambiaba de domicilio cada tres meses, según la policía española. Luego de ser figura de peso en el chavismo, Carvajal fue repudiado por el régimen de Nicolás Maduro tras haber apoyado en público al opositor Juan Guaidó, cuando éste se autoproclamó presidente de Venezuela en febrero de 2019. Entonces, salió en barco a la República Dominicana y luego voló a España, donde fue detenido en abril de 2019 a petición de Estados Unidos, que lo acusa de haber pertenecido con otros altos cargos del chavismo al llamado Cártel de los Soles, que habría traficado drogas con la antigua guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se espera que una vez en tierra norteamericana, "El Pollo" colabore con la justicia de ese país y pueda describir todo el entramado de corrupción que se vivió en Venezuela y en gran parte de América Latina, durante los años de gobierno de Chávez y su Socialismo del Siglo XXI. Sus revelaciones permiten trazar un dibujo del flujo de aliados regionales que Hugo Chávez supo conquistar a partir del envío de decenas de millones de dólares durante sus mandatos gracias al flujo que permitía el valor internacional del petróleo. Carvajal llamó a este sistema "financiamiento internacional". En el listado que enumeró el ex Jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, nombró a Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva y Fernando Lugo, entre otros.