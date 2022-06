Guaidó a TN: Maduro tiene vínculos terroristas y usa aviones iraníes para lavar dinero

Atiende la llamada desde algún lugar que prefiere no dar a conocer en Caracas, Venezuela . Corre peligro, por eso puede cambiar el horario, la cita, en cualquier momento. Todo, para él, puede cambiar en cualquier momento.

Varias cosas. Lo primero ha sido la denuncia constante de las relaciones iraníes-venezolanas. Inicialmente empresas para lavar dinero, quienes han estado vinculadas anteriormente a sanciones por parte del sistema americano de alerta temprana. Investigación que se ha generado a través de esto, si no me equivoco, por parte de agencias federales americanas de la relación de estos pilotos de origen iraní con la Fuerza Quds.

– ¿Qué hay sobre la relación de Venezuela con Argentina?

Está el patrón de relaciones que tenía Maduro y antes Chávez con Argentina. Hemos denunciado maletines llenos de dinero para financiar campañas, así que ha sido muy oscuro ese relacionamiento. En su momento, alertamos sobre la vinculación de Maduro con grupos terroristas, no solamente en la región como el ELN o las FARC, sino con Irán y algunos otros países del Medio Oriente. Así que levantamos la alarma para poder denunciar, llegar al fondo de esto. Debe llamar la atención de los gobiernos democráticos de la región, no solamente de Argentina, no solamente de Venezuela, sino también de toda la región.

– Se están hablando muchas hipótesis, ¿cuál cree que es la finalidad de estos vuelos?

Mira, hasta ahora, como tú dices, son hipótesis. No podemos precisar una investigación. Ahora te voy a dar casos que ha hecho la dictadura en el pasado con vuelos extraños hacia Venezuela para lavado de dinero. Por ejemplo, han utilizado terceros países para saltar las sanciones impuestas, bien sea por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por Canadá. Sanciones, por cierto, por lavado de dinero, por narcotráfico, por corrupción, en algunos casos por violación de derechos humanos. Han utilizado en momentos a Rusia, en momentos a Irán para que traigan dinero. No estoy diciendo que eso es lo que está haciendo este avión, pero esa es una de las rutas que utiliza Maduro y su dictadura para lavar dinero o para saltar las sanciones impuestas a su dictadura.

Fuente: tn.com.ar