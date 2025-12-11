americateve

Maduro y Putin dialogan sobre cooperación entre Venezuela y Rusia en medio de tensiones con EEUU

CARACAS (AP) — El presidente venezolano Nicolás Maduro informó el jueves que conversó por teléfono con su homólogo ruso Vladímir Putin y ambos reafirmaron "el carácter estratégico, sólido y ascendente“ de las relaciones bilaterales, en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

En un comunicado el gobierno venezolano indicó que Putin “ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo” a Maduro en “los esfuerzos nacionales por consolidar la paz, la estabilidad política” en el país sudamericano.

El mandatario ruso, según el escrito, “subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”.

Putin agregó que continuará apoyando a Venezuela y puso a disposición Maduro su “capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales”.

La conversación tuvo lugar en momentos de creciente tensión entre los gobiernos de Caracas y Washington por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que han ejecutado una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. Más de 80 personas han fallecido.

El gobierno de Trump sostiene que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Maduro, en tanto, lo ve como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Los gobiernos de Venezuela y Rusia han suscrito numerosos acuerdos de cooperación en comercio, energía, transporte aéreo, educación, militar, lucha antidrogas y seguridad, incluyendo un pacto de inteligencia y contrainteligencia.

FUENTE: AP

