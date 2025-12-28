americateve

Maduro resalta lealtad de los militares venezolanos en medio de las crecientes tensiones con EEUU

CARACAS (AP) — El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el domingo que en 2025 se han consolidado el poder de la nación y la lealtad de la Fuerza Armada, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que incluyen la incautación de buques con petróleo venezolano por parte de la armada estadounidense en aguas del Caribe.

En el acto de Salutación de Fin de año a las Fuerzas Armadas, Maduro afirmó que “este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano" socialista, ideado por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, antecesor y mentor político de Maduro, a "su comandante en jefe y al destino grandioso de la Patria. Lealtad, Lealtad”.

“Nuestros militares tienen una historia gloriosa. No son militares imperialistas, no son militares que salen a bombardear pueblos, a matar pueblos, a robar riquezas”, acotó el gobernante.

La Fuerza Armada ha hecho “demostraciones de capacidad de combate que hemos visto desplegado en todos los ejercicios” que se han realizado en los últimos meses como parte su preparación ante la actividad de barcos de guerra estadounidenses cerca de las costas del país.

Los militares, que han sido tradicionalmente los árbitros de las disputas políticas en Venezuela y que son uno de los principales soportes del mandatario, de manera pública y repetidamente expresan lealtad a Maduro. Además de sus obligaciones castrenses desde la llegada de Chávez al poder en 1999, y luego, en la administración de su sucesor, Maduro, los militares también han ejercido el control sobre sectores importantes de la economía venezolana y forman parte de su equipo ministerial.

“Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazados por Goliat (Estados Unidos)”, en tanto, la fuerza militar del país sudamericano ha estado “desplegada con inteligencia, sabiduría, paciencia estratégica y aprendiendo en el terreno muchas cosas que ya teníamos estimadas”, aseveró. “Nuestra Fuerza Armada hoy está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía”.

Maduro dio la orden a los militares de prepararse ante la amenaza de una invasión para forzar un cambio de gobierno.

La armada estadounidense también ha interceptado buques sancionados con petróleo venezolano en aguas del Caribe.

Trump dice que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y prometió aumentar la presencia militar estadounidense hasta que Venezuela le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos.

Maduro rechaza los señalamientos y denuncia que Washington pretende además apoderarse de sus recursos naturales.

FUENTE: AP

