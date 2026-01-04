Maduro llega a EEUU tras captura en operación que Trump dice permitirá a EEUU "controlar" Venezuela

Miembros de los medios se reúnen frente al Centro de Detención Metropolitano donde está detenido el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el sábado 3 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Maduro aterrizó el sábado por la noche en un pequeño aeropuerto de Nueva York tras la operación en plena madrugada que lo extrajo a él y a su esposa, Cilia Flores, de su hogar en una base militar en la capital Caracas, un acto que el gobierno de Maduro calificó de “imperialista”. La pareja enfrenta cargos en Estados Unidos por participar en una conspiración de narcoterrorismo.

La acción dramática culminó una intensa campaña de presión de la administración Trump sobre el líder autocrático de Venezuela y meses de planificación secreta, resultando en la acción estadounidense más contundente para lograr un cambio de régimen desde la invasión de Irak en 2003. Expertos legales plantearon preguntas sobre la legalidad de la operación, que se realizó sin la aprobación del Congreso estadounidense. Mientras tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió a Estados Unidos la liberación de Maduro argumentando que él era el líder legítimo y el tribunal supremo de Venezuela la nombró presidenta interina.

Algunos civiles venezolanos y miembros del ejército murieron, dijo Rodríguez, quien no dio un número. Trump indicó que algunas fuerzas estadounidenses resultaron heridas, pero nadie murió.

Hablando con los periodistas horas después de la captura de Maduro, Trump reveló sus planes para explotar el vacío de liderazgo para “arreglar” la infraestructura petrolera del país y vender “grandes cantidades” de petróleo a otros países.

La administración Trump promovió la destitución como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos. El presidente destacó lo que veía como otros beneficios potenciales, incluyendo una participación en el liderazgo del país y un mayor control del petróleo.

Trump afirmó que el gobierno de Estados Unidos ayudaría a liderar el país y ya lo estaba haciendo, aunque no había señales visibles inmediatas de eso. La televisión estatal venezolana transmitió propaganda a favor de Maduro y emitió imágenes en vivo de simpatizantes tomando las calles de Caracas en protesta.

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Presumió que esta “operación extremadamente exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro vidas estadounidenses”.

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 de cargos de conspiración de narcoterrorismo, y el Departamento de Justicia emitió una nueva acusación el sábado contra Maduro y su esposa que pintaba a su administración como un “gobierno corrupto e ilegítimo” alimentado por una operación de tráfico de drogas que inundó a Estados Unidos con cocaína. Washington no reconoce a Maduro como el líder de Venezuela.

La administración Trump pasó meses acumulando fuerzas estadounidenses en la región y llevando a cabo ataques a barcos en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental por supuestamente transportar drogas. La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en un área de atraque que se creía utilizada por cárteles de drogas venezolanos, la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que comenzó la campaña estadounidense en septiembre.

Ataque en la madrugada

36 años después del día de la rendición y captura del líder panameño Manuel Antonio Noriega tras una invasión estadounidense en 1990, la operación en Venezuela se desarrolló bajo la oscuridad de la madrugada del sábado. Trump dijo que Estados Unidos apagó “casi todas las luces” en Caracas mientras las fuerzas se movían para extraer a Maduro y su esposa.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que las fuerzas estadounidenses ensayaron sus maniobras durante meses, aprendiendo todo sobre Maduro: dónde estaba y qué comía, así como detalles de sus mascotas y su ropa.

“Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, ensayamos una y otra vez”, señaló Caine. “No para hacerlo bien, sino para asegurarnos de no hacerlo mal”.

Múltiples explosiones resonaron esa mañana, y aviones volaron a baja altura sobre Caracas. El gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares, calificándolo de “ataque imperialista” y exhortando a los ciudadanos a tomar las calles. Las explosiones, al menos siete, hicieron que la gente saliera corriendo a las calles, mientras otros acudían a las redes sociales para informar lo que veían y escuchaban.

Según la ley venezolana, Rodríguez asumirá el cargo de Maduro. Sin embargo, Rodríguez enfatizó durante una aparición el sábado en la televisión estatal que no planeaba asumir el poder, antes de que el Tribunal Supremo de Venezuela ordenara que se convirtiera en presidenta interina.

“Hay un solo presidente en este país, que se llama Nicolás Maduro Moros”, dijo Rodríguez.

Algunas calles en Caracas se llenan

El partido gobernante de Venezuela ha mantenido el poder desde 1999, cuando el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, asumió el cargo, prometiendo elevar a los pobres y luego implementar una revolución socialista autodenominada.

Maduro asumió el cargo cuando Chávez murió en 2013. Su reelección en 2018 fue ampliamente considerada un fraude porque a los principales partidos de oposición se les prohibió participar. En las elecciones de 2024, las autoridades electorales leales al partido gobernante lo declararon ganador horas después de que cerraran las urnas, pero la oposición reunió pruebas abrumadoras de que perdió por un margen de más de 2 a 1.

En una demostración de lo polarizante que es Maduro, la gente salió a las calles para protestar por su captura, mientras que otros la celebraron. En una protesta en la capital venezolana, Caracas, la alcaldesa Carmen Meléndez se unió a una multitud que exigía el regreso de Maduro.

“¡Maduro, aguanta, que el pueblo se levanta!”, coreaba la multitud. “¡Estamos aquí, Nicolás Maduro! ¡Si puedes escucharnos, estamos aquí!”.

En otras partes de la ciudad, las calles estaban vacías horas después del ataque.

“¿Cómo me siento? Asustado, como todos”, dijo el caraqueño Noris Prada, quien se sentó en una avenida vacía mirando su teléfono. “Los venezolanos se despertaron asustados. Muchas familias no pudieron dormir”.

En Doral, Florida, hogar de la comunidad venezolana más grande en Estados Unidos, la gente se envolvió en banderas venezolanas, comió bocadillos fritos y vitoreó mientras sonaba la música. En un momento, la multitud coreó “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”.

Persisten dudas sobre la legalidad

Si Estados Unidos violó alguna ley, internacional o de otro tipo, seguía siendo una pregunta el domingo temprano. “Hay una serie de conceptos legales internacionales que Estados Unidos podría haber violado al capturar a Maduro”, dijo Ilan Katz, analista de derecho internacional.

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando a petición de emergencia de Colombia, planeaba llevar a cabo el lunes por la mañana una reunión sobre las operaciones estadounidenses en Venezuela, dijo un diplomático del consejo que habló bajo condición de anonimato porque la reunión aún no se había hecho pública.

Legisladores de ambos partidos políticos estadounidenses han expresado reservas y objeciones rotundas a los ataques de Estados Unidos a barcos sospechosos de contrabando de drogas. El Congreso no ha aprobado una autorización para el uso de la fuerza militar para tales operaciones en la región.

El legislador de Connecticut Jim Himes, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que no había visto evidencia que justificara que Trump atacara a Venezuela sin la aprobación del Congreso y exigió una sesión informativa inmediata por parte de la administración sobre “su plan para garantizar la estabilidad en la región y su justificación legal para esta decisión”.

Toropin y Tucker informaron desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Jorge Rueda en Caracas; Lisa Mascaro, Michelle L. Price, Seung Min Kim y Alanna Durkin Richer en Washington; Farnoush Amiri en Nueva York; y Larry Neumeister en South Amboy, Nueva Jersey, contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP