Madre de Steve Kerr lo regaña tras arrebato que llevó a su expulsión el lunes

SAN FRANCISCO (AP) — Steve Kerr molestó a su madre.

El entrenador de los Warriors de Golden State Steve Kerr es contenido por el base Gary Payton II y el asistente Terry Stotts durante una discusión con el árbitro en el encuentro ante los Clippers de Los Ángeles el lunes 5 de enero del 2026. (AP Foto/Jae C. Hong)
El entrenador de los Warriors de Golden State Steve Kerr es contenido por el base Gary Payton II y el asistente Terry Stotts durante una discusión con el árbitro en el encuentro ante los Clippers de Los Ángeles el lunes 5 de enero del 2026. (AP Foto/Jae C. Hong)

Por primera vez en muchos años, Ann Kerr se sintió mortificada por el comportamiento del entrenador de 60 años.

No aprobó la expulsión de Kerr en el último cuarto de la derrota por un punto ante los Clippers el lunes por la noche, cuando el entrenador de los Warriors tuvo que ser contenido por Gary Payton II, Gui Santos, el asistente Terry Stotts y los árbitros.

“Todo bien, excepto que mi madre está terriblemente decepcionada conmigo”, reconoció Kerr sobre su madre de 91 años antes del partido en casa de Golden State el miércoles contra Milwaukee. “Ella estaba presenciando el juego, estaba horrorizada después. Me preguntó si iba a golpear al árbitro. Le dije: 'Mamá, nunca he golpeado a nadie en mi vida', y ella dijo: 'parecía que ibas a golpearlo, ¿por qué todos esos hombres te estaban reteniendo?' Todo es parte de la teatralidad. Ella no entendió. Me alarmó un poco que pensara que realmente iba a golpear a alguien, eso me asustó”.

Kerr recibió faltas técnicas consecutivas y la quinta expulsión en su carrera después de enojarse con el oficial John Collins por una falta de interferencia en el aro no señalada, según Stotts.

“Estoy feliz de que ella haya reprendido a Steve, eso es genial”, comentó Draymond Green.

Dos días después, Kerr no quiso discutir exactamente qué lo alteró, diciendo: “hay una razón por la que Terry habló con los medios la otra noche” después del juego.

“Estaba molesto por un par de decisiones”, añadió.

Stephen Curry apreció el arrebato de Kerr, incluso si decepcionó a su madre. Y Curry también ha sido reprendido por su madre muchas veces.

“He visto peores, seguro, no podría decirte exactamente cuándo, pero sé que ha sido peor, pero esa es una buena relación madre-hijo y que ella esté viendo cada juego y tan atenta y se preocupe tanto como para llamarlo la atención”, dijo Curry. “Pero necesitábamos ese fuego, así que Sra. Kerr, lo perdonamos seguro”.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, bromeó diciendo que estaba decepcionado con Kerr.

“Actuó como un tonto, y ya estoy harto de eso de Steve”, dijo Rivers, quien molestó a su difunta madre, Bettye, una o dos veces. “Mi madre era una mujer que iba a la iglesia y yo no estaba usando el lenguaje correcto en un juego y ella llamó y me lo hizo saber. Es interesante porque dices 'lo siento' pero sabes que al día siguiente lo vas a hacer de nuevo. Así que es difícil”.

Kerr dijo que su madre le había preguntado antes si iba a golpear a alguien, pero había pasado un tiempo.

“Tal vez a mi hermanito”, dijo Kerr con una sonrisa.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

