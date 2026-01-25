americateve

Macron propone tramitar por vía rápida una prohibición de redes sociales para menores de 15 años

PARÍS (AP) — El presidente francés, Emmanuel Macron, dice que quiere que su gobierno acelere el proceso legal para asegurar que una prohibición de las redes sociales para niños menores de 15 años pueda entrar en vigor en septiembre, al inicio del próximo año escolar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega a una cumbre de la UE en Bruselas, el jueves 22 de enero de 2026. (AP Foto/Omar Havana) AP

En un video publicado el sábado por la noche por la emisora francesa BFM-TV, Macron dijo que había pedido a su gobierno que iniciara un procedimiento acelerado para que la legislación propuesta pueda avanzar lo más rápido posible y aprobarse en el Senado a tiempo.

"El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta", afirmó Macron. "Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas. Ni por plataformas estadounidenses, ni por algoritmos chinos".

El anuncio de Macron se produjo pocos días después de que el gobierno británico dijera que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de las redes sociales mientras endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

Según el organismo de vigilancia de la salud de Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día mirando un celular. En un informe publicado en diciembre, se indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan smartphones a diario para acceder a internet, y el 58% de ellos utiliza sus dispositivos para redes sociales.

El informe destacó una serie de efectos perjudiciales derivados del uso de las redes sociales, como la reducción de la autoestima y el aumento de la exposición a contenido asociado con comportamientos de riesgo como autolesiones, consumo de drogas y suicidio. Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según dicen, están vinculados a contenido dañino.

La oficina de Macron dijo a The Associated Press que el video estaba dirigido a la legisladora Laure Miller, quien impulsa el proyecto de ley que será examinado en una sesión pública el lunes.

"Vamos a prohibir las redes sociales para menores de 15 años, y vamos a prohibir los celulares en nuestras escuelas secundarias", dijo Macron. "Creo que esta es una regla clara. Clara para nuestros adolescentes, clara para las familias, clara para los maestros, y estamos avanzando".

En Australia, las empresas de redes sociales han revocado el acceso a unos 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños desde que el país prohibió el uso de las plataformas por parte de menores de 16 años, dijeron las autoridades. La ley provocó debates intensos en Australia sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha llevado a otros países a considerar medidas similares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa

FUENTE: AP

