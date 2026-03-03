americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Macron ordena despliegue de portaaviones francés en el Mediterráneo

PARÍS (AP) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó el martes que el portaaviones francés de propulsión nuclear, el Charles de Gaulle, se traslade del mar Báltico al Mediterráneo para ayudar a proteger activos de países aliados durante la actual guerra en Oriente Medio.

ARCHIVO - El portaaviones francés Charles de Gaulle, en el puerto de Subic Bay, una antigua base naval estadounidense al noroeste de Manila, Filipinas, el 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Joeal Calupitan/Archivo)
ARCHIVO - El portaaviones francés Charles de Gaulle, en el puerto de Subic Bay, una antigua base naval estadounidense al noroeste de Manila, Filipinas, el 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Joeal Calupitan/Archivo) AP

Macron indicó que el Charles de Gaulle estará escoltado por su escuadrón aéreo y por las fragatas que lo acompañan.

En un discurso pregrabado emitido en la televisión francesa, Macron añadió que en las últimas horas se han desplegado en Oriente Medio cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y sistemas de radar aerotransportado.

“Mantendremos este esfuerzo tanto como sea necesario”, afirmó Macron.

Mencionó el ataque del lunes contra una base de la fuerza aérea británica en Chipre, y agregó que Chipre es un miembro de la Unión Europea con el que Francia ha firmado recientemente una asociación estratégica.

“Esto requiere nuestro apoyo. Por eso he decidido enviar también allí recursos adicionales de defensa antiaérea, junto con una fragata francesa, la Languedoc, que llegará frente a la costa de Chipre más tarde esta noche”, expresó Macron.

Francia, el Reino Unido y Alemania han dicho que no participaron en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero que estaban preparados para facilitar una acción defensiva necesaria y proporcionada para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones.

Macron señaló que Francia tiene acuerdos de defensa que vinculan al país con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, además de firmes compromisos con Jordania e Irak.

Señalando que la guerra se había extendido al Líbano, Macron sostuvo que el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, cometió “el grave error de atacar a Israel” y de poner en peligro al pueblo libanés, pero advirtió que Israel no debería lanzar una operación terrestre.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter