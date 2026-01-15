americateve

Macron minimiza "inofensiva" afección ocular al dirigirse a las tropas

El presidente francés Emmanuel Macron bromeó sobre una afección ocular "completamente inofensiva" durante un discurso de Año Nuevo dirigido a las fuerzas armadas de Francia.

El presidente francés Emmanuel Macron da un discurso en la base militar Istres en el sur de Francia, el 15 de enero del 2026. (AP Foto/Philippe Magoni, Pool)
El presidente francés Emmanuel Macron da un discurso en la base militar Istres en el sur de Francia, el 15 de enero del 2026. (AP Foto/Philippe Magoni, Pool) AP

Macron afirmó al inicio de su discurso: "Por favor, disculpen el aspecto poco atractivo de mi ojo. Es, por supuesto, algo completamente inofensivo".

Macron apareció con un ojo hinchado y rojo durante su discurso en la base militar de Istres, en el sur de Francia. Anteriormente, había usado gafas de sol durante una inspección al aire libre de las tropas.

Bromeó: "Simplemente vean una referencia no intencionada al 'Eye of the Tiger'... Para aquellos que entiendan la referencia, es un signo de determinación", en una aparente alusión al nombre de la exitosa canción de la banda de rock estadounidense Survivor de la película Rocky III de 1982, protagonizada por Sylvester Stallone.

El discurso de Macron abordó los desafíos clave para el ejército en 2026, desde el acelerado rearme de Francia y el continuo apoyo a Ucrania, hasta la decisión de enviar tropas a Groenlandia como muestra de apoyo a Dinamarca.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

