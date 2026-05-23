Machado promete postularse de nuevo a la presidencia y volver del exilio a fines de 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el sábado 23 de mayo de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

Las declaraciones de Machado, realizadas mientras se reunía en Panamá con varios líderes de la oposición venezolana, se producen más de cuatro meses después de la sorprendente decisión de la Casa Blanca de marginarla y, en su lugar, trabajar con una leal al partido gobernante venezolano después de que el ejército de Estados Unidos capturara al entonces presidente Nicolás Maduro.

Machado ha estado en el exilio desde diciembre, cuando salió tras estar escondida durante 11 meses en algún lugar de Venezuela y viajó a Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel.

Declaró a los reporteros en Ciudad de Panamá que ella y los demás líderes opositores reunidos siguen comprometidos con una “transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”.

Aun así, no se sabe cuándo se celebrará una elección presidencial en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su administración han elogiado a la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha abierto de par en par la industria petrolera de Venezuela a la inversión de Estados Unidos en un momento de alza de los precios del petróleo vinculada a la guerra en Irán.

El gobierno de Trump también ha enfriado las conversaciones sobre las elecciones, que la Constitución de Venezuela exige dentro de los 30 días posteriores a que el presidente quede en “falta absoluta”.

Machado señaló que una elección con condiciones democráticas requeriría entre 7 y 9 meses de planificación. Entre los cambios necesarios figuran el nombramiento de autoridades electorales neutrales, la actualización del registro de votantes y la posibilidad de que los candidatos de la oposición se postulen sin interferencia del gobierno.

En los últimos años, Machado se convirtió en la rival más fuerte de Maduro, pero su gobierno le prohibió postularse en la elección presidencial de 2024, lo que la llevó a elegir al embajador retirado Edmundo González Urrutia para que la representara en la boleta.

Funcionarios leales al partido gobernante declararon a Maduro ganador pocas horas después del cierre de las urnas, pero la campaña bien organizada de Machado reunió pruebas que mostraban que González había derrotado al entonces mandatario por un margen de más de 2 a 1.

El sábado, les dijo a los reporteros que se postularía contra cualquier otro aspirante presidencial en “una elección impecable”.

“Yo seré candidata, pero podrá haber otros, por supuesto”, afirmó. “A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP