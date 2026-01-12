americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Macclesfield de sexta división enfrentará a Brentford en la Copa FA tras vencer al Palace

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — La recompensa para el Macclesfield de sexta categoría por vencer al Crystal Palace en una de las mayores sorpresas de la Copa FA fue otro partido en casa contra un oponente de la Liga Premier, esta vez el Brentford en la cuarta ronda.

Paul Dawson (derecha) e Isaac Buckley-Ricketts, goleadores del Macclesfield FC, celebran tras el partido de fútbol de la tercera ronda de la FA Cup entre Macclesfield Town y Crystal Palace en el Leasing.com Stadium en Macclesfield, Inglaterra, el sábado 10 de enero de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP)
Paul Dawson (derecha) e Isaac Buckley-Ricketts, goleadores del Macclesfield FC, celebran tras el partido de fútbol de la tercera ronda de la FA Cup entre Macclesfield Town y Crystal Palace en el Leasing.com Stadium en Macclesfield, Inglaterra, el sábado 10 de enero de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

“Dijimos antes que nos hubiera gustado Liverpool, Chelsea, Arsenal. Pero otro equipo de la Liga Premier — increíble”, dijo el entrenador del Macclesfield, John Rooney, hermano menor del gran jugador inglés Wayne Rooney.

El Palace, el campeón defensor, fue humillado por un equipo 117 lugares más abajo en la pirámide de ligas del fútbol inglés y fue uno de los seis equipos de primera división eliminados hasta ahora en la tercera ronda. Los otros fueron Manchester United, Tottenham, Everton, Bournemouth y Nottingham Forest.

El recién contratado entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, llevará a su equipo a Hull de segunda categoría, uno de sus antiguos clubes, mientras que el Manchester City fue sorteado para jugar contra Salford City o Swindon, equipos de ligas inferiores que se enfrentarán el martes. El Arsenal recibirá al Wigan de tercera categoría.

El Aston Villa recibirá al Newcastle en el único enfrentamiento garantizado entre equipos de la Liga Premier. Otro podría ver al Liverpool — siempre que venza al Barnsley de tercera categoría el lunes — recibir al Brighton.

El Wrexham, el equipo de segunda categoría propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, fue sorteado en casa contra el club del Campeonato Ipswich Town después de eliminar al Forest.

Los partidos se jugarán alrededor del fin de semana del 14-15 de febrero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter