Macclesfield de sexta división enfrentará a Brentford en la Copa FA tras vencer al Palace

Paul Dawson (derecha) e Isaac Buckley-Ricketts, goleadores del Macclesfield FC, celebran tras el partido de fútbol de la tercera ronda de la FA Cup entre Macclesfield Town y Crystal Palace en el Leasing.com Stadium en Macclesfield, Inglaterra, el sábado 10 de enero de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

“Dijimos antes que nos hubiera gustado Liverpool, Chelsea, Arsenal. Pero otro equipo de la Liga Premier — increíble”, dijo el entrenador del Macclesfield, John Rooney, hermano menor del gran jugador inglés Wayne Rooney.

El Palace, el campeón defensor, fue humillado por un equipo 117 lugares más abajo en la pirámide de ligas del fútbol inglés y fue uno de los seis equipos de primera división eliminados hasta ahora en la tercera ronda. Los otros fueron Manchester United, Tottenham, Everton, Bournemouth y Nottingham Forest.

El recién contratado entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, llevará a su equipo a Hull de segunda categoría, uno de sus antiguos clubes, mientras que el Manchester City fue sorteado para jugar contra Salford City o Swindon, equipos de ligas inferiores que se enfrentarán el martes. El Arsenal recibirá al Wigan de tercera categoría.

El Aston Villa recibirá al Newcastle en el único enfrentamiento garantizado entre equipos de la Liga Premier. Otro podría ver al Liverpool — siempre que venza al Barnsley de tercera categoría el lunes — recibir al Brighton.

El Wrexham, el equipo de segunda categoría propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, fue sorteado en casa contra el club del Campeonato Ipswich Town después de eliminar al Forest.

Los partidos se jugarán alrededor del fin de semana del 14-15 de febrero.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP