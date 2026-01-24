americateve

Luka Doncic vence otra vez a Mavericks y Lakers remontan en el 4º periodo para ganar 116-110

DALLAS (AP) — Luka Doncic totalizó 33 puntos y 11 asistencias, y los Lakers remontaron un déficit de 15 puntos en los últimos siete minutos para lograr el sábado una victoria de 116-110 sobre los Mavericks, en la segunda visita del estelar base a Dallas desde su sorprendente traspaso a Los Ángeles hace casi un año.

Luka Doncic, base de los Lakers de Los Ángeles, reacciona tras una jugada ante los Mavericks de Dallas, el sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Julio Cortez)
LeBron James anotó 11 de sus 17 puntos en el último cuarto, cuando Rui Hachimura logró una jugada de cuatro puntos antes de otro triple en la siguiente posesión para poner a los Lakers al frente de manera definitiva. Doncic mejoró a un registro de 4-0 contra su antiguo equipo.

El triple de Hachimura para una ventaja de 108-106 puso en marcha una racha de 11-2 que Doncic culminó con una bandeja en penetración para una ventaja de ocho puntos, lo que llevó al astro esloveno a girarse para mirar hacia su antiguo banquillo y declarar que el encuentro había terminado.

Max Christie, quien llegó a Dallas junto con el lesionado Anthony Davis en el canje por Doncic, anotó 24 puntos. Naji Marshall contabilizó 21 puntos y 11 rebotes, y Dallas vio cortada su mejor racha de la campaña, de cuatro triunfos.

Los Mavs superaron a los Lakers 41-14 desde el inicio del tercer periodo hasta principios del cuarto, convirtiendo un déficit de 13 puntos en una ventaja de 14. Brandon Williams, quien anotó 20 unidades, consiguió ocho en una racha de 10-2 para finalizar el tercero, que comenzó con una explosión de 20-4 de Dallas.

La ventaja era de 15 puntos con menos de siete minutos restantes cuando los Lakers comenzaron su remontada, impulsada por James.

