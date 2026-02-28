Luka Doncic anota 26 puntos, LeBron James suma 22 y Lakers arrollan a Warriors 129-101

Compartir en:









El base de los Lakers de Los Ángeles Luka Doncic lanza el balón frente al base de los Warriors de Golden State Gary Payton II en el encuentro del sábado28 de febrero del 2026. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Los Warriors tuvieron dificultades para generar suficiente potencia ofensiva, ya que Stephen Curry se perdió su décimo partido consecutivo mientras sigue recuperándose de una lesión en la rodilla derecha, y el pívot recién adquirido Kristaps Porzingis no jugó por una enfermedad.

Gui Santos anotó 14 tantos para liderar a los Warriors en su quinto partido consecutivo con doble dígito y el duodécimo en los últimos 13.Gui recibió una extensión de contrato por varios años más horas antes.

Gary Payton II aportó 12 puntos para Golden State, su séptimo partido de los últimos nueve con doble dígito.

James acertó 7 de 13 tiros de campo, con cuatro triples, después para terminar su calentamiento antes del encuentro lanzó unos tiros con su hija Zhuri, de 11 años, en un momento entrañable.

Los Lakers cortaron una racha de tres derrotas en general y una seguidilla de tres juegos perdidos como visitantes. Esta es apenas su tercera victoria en los últimos ocho —y también la tercera en ocho partidos como visitantes ante rivales de la División del Pacífico esta temporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP