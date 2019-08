Luisiana gana su 1er título de Pequeñas Ligas

La explosión ofensiva de Luisiana se dio en el quinto capítulo, cuando el equipo que representaba a la región Suroeste de Estados Unidos anotó cuatro carreras con cuatro hits para asumir el control. Reece Roussel conectó un doble productor que fue seguido por un sencillo productor de Marshall, su tercero del día.

Curazao amenazó en la alta del tercer episodio al llenar las bases con un out. Pero una rola fuerte a Marshall en tercera base resultó en un out forzado en el plato y pocos lanzamientos después, Jurdrick Profar, el hermano más joven del jugador de cuadro de los Atléticos de Oakland, Jurickson Profar, fue puesto out mientras trataba de anotar en un wild pitch.

Con la victoria de Luisiana, los equipos estadounidenses han ganado en años consecutivos la corona de las Pequeñas Ligas por primera vez desde 2009, cuando un equipo de Chula Vista, California, completó una racha de cinco campeonatos consecutivos de Estados Unidos.

Este año, el equipo del suburbio de Nueva Orleáns se recuperó tras caer en el debut ante Hawái. Luisiana ganó seis juegos en ocho días, convirtiéndose en el primer equipo en ganar la Serie Mundial de Pequeñas Ligas después de perder su primer encuentro desde que el torneo se expandió en 2001.