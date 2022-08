Luis Silva, Pánfilo, critica las nuevas medidas económicas anunciadas por el régimen cubano

“Abren un poquito la llave de paso. No les funciona, la abren otro poquito. Singue sin funcionar, dale otro poquito a la llave. En eso llevamos años”, comentó el Silva.

Las palabras de Silva inmediatamente tuvieron una gran repercusión en redes sociales y muchos internautas aprovecharon para dejarle algunos mensajes de apoyo. “100 x ciento de acuerdo contigo tocayo cuanto resolvería el cubano si se les posibilitará importar recursos y servicios de otros países sin tantas limitaciones y eso no significa que no sea controlada las importaciones para eso existe una Dirección de Aduanas que permitiría que usted importara bienes y recursos para usted y los demás”, señaló un usuario de Facebook bajo el nombre de Luis García Hermosilla.

“Así mismo, lo único que puede funcionar es el libre comercio, y ellos lo saben muy bien, gracias Pánfilo”, indicó otro usuario.

Luis Silva suele ser una voz bastante crítica, incluso desde su programa, con las malas gestiones que realiza el régimen de la isla.

Screen Shot 2022-08-16 at 6.24.39 PM.png

El año pasado el humorista arremetió contra las prohibiciones existentes en la isla en un comentario publicado en el perfil de Facebook de la web oficialista Cubadebate, alegando de que el principal obstáculo que impide el desarrollo de Cuba no es el embargo de EEUU, sino el bloqueo interno de su país, “que jode como loco”.

“Yo, que he viajado a EEUU les informo al que no lo sabe, que usted puede traer lo que le dé la gana desde allí. Puedo mandar, si quisiera, un contenedor de paquetes de café, o de pomitos con especias, de latas de pintura, etc. Ni Biden, ni Donald Trump, ni el Pentágono, ni el Departamento del Tesoro, se meten en eso”, escribió Silva en aquel entonces.

“¿Quién no permite que tú entres lo que te dé la gana? ¿Quién limita la cantidad de café, de comida, de piezas de autos (que no hay en ningún lado y que aquí no se fabrican), que puedes entrar? ¿Es el bloqueo? Nooooo. Es la Aduana Cubana, que responde al gobierno cubano”, añadió.

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: