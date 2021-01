Otero Alcántara lanza ultimátum al régimen: Les doy 24 horas para que dimitan

“O dimiten o me matan. Les doy 24 horas para que dimitan o me voy para las calles y la única manera que tienen para pararme es meterme preso. Voy a cerrar la puerta de mi casa y no voy a entrar más hasta que eso suceda”, aseguró el artista, en respuesta a la actitud agresiva de ambos funcionarios el miércoles frente a un grupo de jóvenes que fueron hasta el Mincult a exigir un diálogo.

“Se hace público ahora mismo la naturaleza represiva y asesina del Gobierno cubano y sus instituciones. ¿Qué van a decirle a los organismos internacionales sobre lo ocurrido?”.

Durante su mensaje, Otero Alcántara reveló que el miércoles salió de su casa para unirse al grupo que estaba frente al Ministerio de Cultura, pero que fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo mantuvieron retenido por varias horas.