Luis Manuel Otero Alcántara y El Osorbo rechazaron oferta de la policía política de libertad por exilio

La curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos, pareja de El Osorbo y quien ha estado dando información sobre su caso, dijo a Radio Televisión Martí que tanto este como Otero Alcántara habían iniciado las gestiones para salir del país por motivos artísticos antes de caer presos, y ella solo las ha continuado, “obviando que están presos, porque no creemos en esa prisión”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, exigió la libertad del rapero contestatario.

"Su detención es una muestra más de la represión y el racismo del gobierno de Miguel Díaz-Canel", denunció Guevara-Rosas su cuenta en Twitter.

Amnistía Internacional declaró preso de conciencia a Luis Manuel Otero Alcántara e instó a Miguel Díaz-Canel, y a otras autoridades cubanas, a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional.

“Sí, he hablado con muchos actores, políticos y culturales, no solo por Maykel y Luis, sino por la situación de los demás presos y por la situación lamentable de Cuba”, informó la joven doctorante de la Universidad Iberoamericana de México, que viajó en enero al país azteca, y de allí a Miami, y desde entonces no ha regresado a La Habana.

“Nunca he contemplado quedarme acá, ni siquiera en México, donde estoy estudiando. Mi intención es regresar a Cuba cuando así lo decida, aunque es obvio que ahora mi prioridad es ayudar a Maykel”, concluyó.

En meses recientes y por razones diferentes, reconocidos miembros de la sociedad civil independiente cubana, artistas e intelectuales, han viajado rumbo a EEUU, América Latina y Europa. Entre otros, Camila Lobón, Tania Bruguera, Claudia Genlui, Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet, Omara Ruiz Urquiola, Ruhama Fernández, Michel Matos, Eliécer Márquez Duany “El Funky” y Yunior García Aguilera.