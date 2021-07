Artista Luis Manuel Otero Alcántara encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay

Genlui formuló una denuncia acerca del los procedimientos anticonstitucionales a los que la policía política está sometiendo al líder del Movimiento San Isidro: "Quiero recalcar, y me interesa que de alguna manera se denuncie, por qué Luis Manuel no ha llamado si ya está en una prisión donde, supuestamente, todos los presos tienen derecho a una llamada. Ya hace más de una semana y no hemos recibido, nadie de la familia, ninguna información".