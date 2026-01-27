Luis Enrique no tiene miedo al tener que pasar por los playoffs otra vez en la Liga de Campeones

El técnico Luis Enrique del Paris Saint-Germain durante el partido contra el Sporting de Lisboa, el martes 20 de enero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca) AP

El técnico del Paris Saint-Germain confía en que su equipo repita en la final, sea cual sea el camino.

El PSG recibirá el miércoles a Newcastle, con ambos equipos empatados a 13 puntos en el sexto y séptimo lugar de la tabla de la fase de liga. Únicamente los ocho primeros pasan directamente, mientras que los siguientes 16 equipos se batirán en un playoff a dos partidos para llegar a la fase eliminatoria.

“Firmaría una derrota o un empate (contra Newcastle) y estar entre los 15 primeros como la temporada pasada”, dijo el técnico español en una rueda de prensa. “Si me dices que estaremos entre los 15 primeros y luego ganaremos la Liga de Campeones directamente”.

Una serie de otros equipos están justo detrás del PSG por diferencia de goles, y otros dos equipos tienen 12 puntos, lo que significa que una derrota o un empate en el Parque de los Príncipes podría sacar al campeón defensor de los ocho primeros.

Eso no supondría un problema para Luis Enrique, quien ya está mirando hacia adelante.

"Somos un equipo increíble en las eliminatorias y lo demostraremos nuevamente", expresó.

La temporada pasada, el PSG terminó en el puesto 15 en la fase de grupos, pero ganó la competición por primera vez. Después de sortear playoffs con una aplastante victoria global 10-0 sobre su rival francés Brest, los parisinos eliminaron a Liverpool, Aston Villa y Arsenal en su camino a la final, donde vapulearon 5-0 al Inter de Milán.

El PSG está a punto de estar en plenitud después de un comienzo de temporada plagado de lesiones.

Sin embargo, Luis Enrique dijo que todavía estaba abierto a más fichajes antes del cierre del mercado de transferencias de enero, tras la llegada de Dro Fernández, un mediocampista de 18 años, procedente del Barcelona el lunes.

“Nos gusta fichar jugadores jóvenes”, señaló Luis Enrique. “Tenemos que estar preparados en el mercado y aprovechar si hay una oportunidad. No es fácil encontrar jóvenes de calidad que puedan mejorar nuestro equipo. Creo que en el futuro Dro se convertirá en un jugador importante para nosotros”.

