Luis Díaz brilla y Bayern aplasta 4-1 al Gladbach para sacar 14 puntos en Bundesliga

Nicolas Jackson fue el titular como centrodelantero ante la lesión de Harry Kane, en uno de siete cambios respecto del equipo del Bayern que venía de derrotar al Dortmund en el clásico el fin de semana pasado.

Pero fue Díaz quien cargó el peso ofensivo.

Abrió el marcador a los 33 minutos con una volea y, 12 minutos después, se convirtió en asistente cuando su pase habilitó a Konrad Laimer para el 2-0.

La tarea de Bayern se facilitó cuando Rocco Reitz fue expulsado por derribar a Jackson con una violenta entrada a los 10 minutos del segundo tiempo.

Jamal Musiala convirtió el penal que se señaló para anotar su primer gol de la temporada, y Jackson celebró su regreso al equipo al añadir el cuarto a 11 minutos del final.

Wael Mohya, de 17 años, marcó el gol del honor para Gladbach en los instantes finales, y se convirtió en el goleador más joven en la historia del club.

La única nota inquietante para los campeones vigentes fue la salida de Manuel Neuer al descanso. El arquero de Alemania había regresado tras perderse dos partidos por lesión. El alcance de su dolencia no se conoció de inmediato.

El Gladbach se mantiene en el 12do puesto con 25 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.

