americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lugo y Díaz lanzan blanqueada con Puerto Rico, que comienza bien el Clásico Mundial

SAN JUAN (AP) — Seth Lugo regresó con éxito al Clásico Mundial de béisbol el viernes.

Seth Lugo, lanzador de Puerto Rico, labora en el duelo del Clásico Mundial ante Colombia, el viernes 6 de marzo de 2026 en San Juan (AP Foto/Fernando Llano)
Seth Lugo, lanzador de Puerto Rico, labora en el duelo del Clásico Mundial ante Colombia, el viernes 6 de marzo de 2026 en San Juan (AP Foto/Fernando Llano) AP

Lugo ayudó a Puerto Rico a imponerse 5-0 a Colombia en su debut del Grupo A. El derecho lanzó cuatro entradas y un tercio con pelota de tres hits en el Estadio Hiram Bithorn.

“Eso fue increíble. En cada entrada se podía sentir a los fanáticos", comentó Lugo. "Salir ahí y conseguir la victoria fue realmente especial para mí, algo que no voy a olvidar”.

Edwin Díaz trabajó la novena por Puerto Rico. Tito Polo abrió con un sencillo como bateador emergente y avanzó por un pasbol antes de que Díaz ponchara a los tres bateadores.

Díaz, de 31 años, se perdió la temporada 2023 de las Grandes Ligas después de lesionarse la rodilla derecha mientras celebraba una victoria de Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol.

“Un momento increíble para nosotros ver a ‘Sugar’ entrar desde el bullpen y escuchar a la multitud, no solo por él, sino porque su familia está aquí y por ese momento para él”, mencionó el manager de Puerto Rico, Yadier Molina. "Estoy emocionado por él”.

Lugo, de 36 años, también jugó por Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2017. Tuvo una marca de 2-1 con una efectividad de 4.20 en tres aperturas, ponchando a 12 en 15 entradas.

El pelotero nacido en Luisiana abrió la final de 2017 contra Estados Unidos. Permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas y un tercio en una derrota por 8-0.

Al enfrentar a Colombia en la edición de este año, Lugo superó sin problemas la primera entrada antes de complicarse en la segunda.

Colombia colocó corredores en segunda y tercera con un out. Pero Lugo salió del apuro cuando retiró a Carlos Martínez con un elevado al jardín izquierdo y ponchó a Brayan Buelvas tirándole.

Permitió dos sencillos con un out en la cuarta antes de que Martínez bateara para una doble matanza que terminó la entrada.

Lugo fue reemplazado por Rico Garcia después de otorgar una base por bolas al primer bateador, Buelvas, en la quinta. El lanzador de los Reales de Kansas City recibió una cálida ovación de la multitud de 18.793 personas mientras se retiraba del montículo.

“Sí, eso estuvo muy bien. Se me puso la piel de gallina", relató Lugo. "Se me pone la piel de gallina ahora al pensarlo. Sales, y los aficionados corean tu nombre. Eso no pasa todo el tiempo. Eso es realmente, realmente especial”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter