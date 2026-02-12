Lucha del Arsenal por el título de la Premier se resiente tras empate 1-1 en Brentford

El noruego Martin Odegaard, del Arsenal, reacciona tras lesionarse al intentar evitar que Keane Lewis-Potter, del Brentford, anotara durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Brentford y el Arsenal en Londres, el jueves 12 de febrero de 2026. (John Walton/PA vía AP) AP

La buena noticia para el equipo de Mikel Arteta es que el Arsenal sigue teniendo el control de la lucha por el título incluso después de empatar el jueves 1-1 con el Brentford.

La mala noticia es que el impulso parece haberse inclinado a favor del City justo cuando el Arsenal parecía estar en su mejor momento.

Parece que ha pasado una eternidad desde que una victoria 3-0 contra el Sunderland dejó al Arsenal con nueve puntos de ventaja en lo más alto de la tabla. En realidad, fue hace cinco días.

Desde entonces, el City reaccionó tras ir perdiendo por un gol para vencer al Liverpool en Anfield el domingo y luego lo respaldó con otra victoria contra el Fulham el miércoles.

Esa ventaja de nueve puntos siempre fue provisional, ya que el City tenía un partido pendiente, pero la percepción es que la pelea por el título ha dado un gran giro —y una actuación nerviosa en Brentford sugirió que el Arsenal está empezando a sentir la presión.

Por eso hubo una sensación de alivio tan grande entre los aficionados del Arsenal cuando Noni Madueke rompió el empate en el Gtech Community Stadium en el minuto 61 con un cabezazo que descolocó al portero del Brentford, Caoimhin Kelleher. Eso quedó claramente reflejado en las celebraciones de Arteta junto a la banda.

Pero no pareció calmar los nervios del Arsenal, ya que el Brentford fue en busca del empate e igualó con un cabezazo en plancha de Keane Lewis-Potter en el minuto 71.

Lo que siguió fue un final frenético, con Igor Thiago, del Brentford, rematando por encima del travesaño cuando se quedó mano a mano, y con Kelleher negándole el gol a Gabriel Martinelli en un uno contra uno en el tiempo añadido.

Con el Arsenal todavía teniendo que visitar al City en abril, la lucha por el título parece destinada a decidirse en el último suspiro.

El City le ganó el título al Arsenal en temporadas consecutivas en 2023 y 24, después de haber ido por detrás durante largos periodos en ambos años.

Y el Arsenal terminó subcampeón por tercer año consecutivo la temporada pasada, cuando el Liverpool ganó el título.

