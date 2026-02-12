americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lucha del Arsenal por el título de la Premier se resiente tras empate 1-1 en Brentford

De nueve puntos a cuatro. La ventaja del Arsenal sobre el Manchester City en la cima de la Liga Premier se redujo de forma drástica en menos de una semana.

El noruego Martin Odegaard, del Arsenal, reacciona tras lesionarse al intentar evitar que Keane Lewis-Potter, del Brentford, anotara durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Brentford y el Arsenal en Londres, el jueves 12 de febrero de 2026. (John Walton/PA vía AP)
El noruego Martin Odegaard, del Arsenal, reacciona tras lesionarse al intentar evitar que Keane Lewis-Potter, del Brentford, anotara durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Brentford y el Arsenal en Londres, el jueves 12 de febrero de 2026. (John Walton/PA vía AP) AP

La buena noticia para el equipo de Mikel Arteta es que el Arsenal sigue teniendo el control de la lucha por el título incluso después de empatar el jueves 1-1 con el Brentford.

La mala noticia es que el impulso parece haberse inclinado a favor del City justo cuando el Arsenal parecía estar en su mejor momento.

Parece que ha pasado una eternidad desde que una victoria 3-0 contra el Sunderland dejó al Arsenal con nueve puntos de ventaja en lo más alto de la tabla. En realidad, fue hace cinco días.

Desde entonces, el City reaccionó tras ir perdiendo por un gol para vencer al Liverpool en Anfield el domingo y luego lo respaldó con otra victoria contra el Fulham el miércoles.

Esa ventaja de nueve puntos siempre fue provisional, ya que el City tenía un partido pendiente, pero la percepción es que la pelea por el título ha dado un gran giro —y una actuación nerviosa en Brentford sugirió que el Arsenal está empezando a sentir la presión.

Por eso hubo una sensación de alivio tan grande entre los aficionados del Arsenal cuando Noni Madueke rompió el empate en el Gtech Community Stadium en el minuto 61 con un cabezazo que descolocó al portero del Brentford, Caoimhin Kelleher. Eso quedó claramente reflejado en las celebraciones de Arteta junto a la banda.

Pero no pareció calmar los nervios del Arsenal, ya que el Brentford fue en busca del empate e igualó con un cabezazo en plancha de Keane Lewis-Potter en el minuto 71.

Lo que siguió fue un final frenético, con Igor Thiago, del Brentford, rematando por encima del travesaño cuando se quedó mano a mano, y con Kelleher negándole el gol a Gabriel Martinelli en un uno contra uno en el tiempo añadido.

Con el Arsenal todavía teniendo que visitar al City en abril, la lucha por el título parece destinada a decidirse en el último suspiro.

El City le ganó el título al Arsenal en temporadas consecutivas en 2023 y 24, después de haber ido por detrás durante largos periodos en ambos años.

Y el Arsenal terminó subcampeón por tercer año consecutivo la temporada pasada, cuando el Liverpool ganó el título.

___

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Barcos mexicanos llegan a La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

Barcos mexicanos llegan a La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter