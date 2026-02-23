americateve

Lucas Boyé marca doblete y el Alavés empata 2-2 con el Girona en La Liga

VITORIA-GASTEIZ, España (AP) — Lucas Boyé anotó un par de goles para el Alavés y empató 2-2 con el Girona en un encuentro de ida y vuelta de La Liga de España en el Estadio Mendizorroza el lunes.

El segundo empate consecutivo del Alavés lo dejó con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso de La Liga.

El Girona estaba tres puestos y tres puntos por encima, aunque solo seis unidades separan al Girona, 11mo, del Mallorca, que ocupa la última de las tres plazas de descenso.

El equipo local tomó la iniciativa apenas a los cinco minutos, cuando el portero del Girona, Paulo Gazzaniga, falló al intentar cortar el centro raso de Yusi, lo que permitió a Boyé empujar el balón a la red desde corta distancia.

Sin embargo, el Girona reaccionó con fuerza y, a 14 minutos del descanso, igualó el marcador: un cabezazo peinado de Axel Witsel fue desviado a la red por Vladyslav Vanat.

El Girona se puso por delante a los 73 minutos, cuando un magnífico pase al espacio de Azzedine Ounahi rompió la defensa del Alavés. Viktor Tsygankov mantuvo la calma, eludió al guardameta y empujó el balón a la portería vacía.

Pero el cabezazo de Boyé a un minuto del final le dio al Alavés un empate merecido que podría ser crucial en su lucha por evitar el descenso.

“Estamos en casa y sabemos que, para alcanzar nuestro objetivo lo antes posible, tenemos que sumar tres puntos aquí, especialmente contra rivales directos. Estamos frustrados por el empate y por no haber conseguido los tres puntos”, afirmó Boyé.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

