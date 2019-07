Lowry abre ventaja de 4 golpes en el Abierto Británico

El primer Abierto Británico en Irlanda del Norte desde 1951 no tiene más al favorito local Rory McIlroy.

Pero Lowry, compañero de equipo de McIlroy cuando ellos ganaron el campeonato amateur europeo en 2007, cubrió el vacío sin problemas.

No le importó no ser blanco de la atención mostrada al trío de norirlandeses _ McIlroy, Graeme McDowell y Darren Clarke _ al inicio de la semana cuando Irlanda del Norte celebró el regreso al campeonato más antiguo del golf.

"Los muchachos son de aquí. Yo me crie a cuatro horas de distancia”, dijo Lowry. “Siento que podía llegar aquí inadvertido. Ya no estoy tan inadvertido. No me sentí como el irlandés olvidado. Pero, con suerte soy de quien hablarán mañana por la noche”.

Su acumulado es de 197 golpes, 13 bajo el par, eclipsando por uno el récord para los 54 hoyos que Tom Lehman estableció en el Royal Lytham & St. Annes en 1996.

Las bajas tarjetas fueron facilitadas por un día que concluyó en calma relativa, quizás antes de la tormenta. Los pronósticos para el domingo son tan negativos que los tiempos de arranque fueron adelantados una hora para tratar de evitar los aguaceros y las fuertes ráfagas de viento.

Lowry también deberá lidiar con la presión de defender el liderato.

Es la segunda vez que Lowry ha tenido la ventaja tras tres rondas en uno de los cuatro grandes torneos del golf. En el 2016, en el Abierto de Estados Unidos, estaba cuatro golpes arriba en Oakmont, pero Dustin Johnson remontó y lo ganó.

La presión pudiera ser mayor esta vez al buscar el trofeo en los greens de Irlanda del Norte.

Fleetwood hizo lo suyo con una ronda de 66 golpes, sin bogeys, y perdió terreno. Al menos está en el grupo final, en sus aspiraciones a un primer major.

"Tienes que ser realista”, dijo. “Tuve un gran día hoy. Tuve una de las mejoras rondas del día y no tuve bogeys. Shane simplemente jugó brillantemente y estoy cuatro debajo. Eso es todo. Estoy feliz de cómo jugué”.

J.B. Holmes, que abrió la ronda empatado con Lowry en la cima, trató de seguir el paso hasta que cayó dos golpes en los últimos nueve hoyos. Un birdie en el 18 le dejó seis detrás.

Aferrándose a la pelea estaba un rostro familiar, el de Brooks Koepka. El estadounidense no pudo acertar suficientes putts por tercer día en fila, pero aún así consiguió una tarjeta de 67, lo que le deja a siete del líder.

