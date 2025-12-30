americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Louisiana Tech anota 17 en el último cuarto y vence 23-14 a Coastal Carolina en el Independence Bowl

SHREVEPORT, Luisiana, EE.UU. (AP) — Trey Kukuk completó un pase de touchdown antes de realizar un gran acarreo que dejó lista la escena para que Andrew Burnette se zambullera hacia las diagonales, y el Louisiana Tech anotó 17 puntos en el último cuarto para imponerse el martes 23-14 a Coastal Carolina en el Independence Bowl.

Tre Averhart, receptor Louisiana Tech, trata de avanzar, mientras es sujetado por un jugador de Coastal Carolina en el Independence Bowl, el martes 30 de diciembre de 2025, Shreveport, Luisiana (AP Foto/Rogelio V. Solis)
Tre Averhart, receptor Louisiana Tech, trata de avanzar, mientras es sujetado por un jugador de Coastal Carolina en el Independence Bowl, el martes 30 de diciembre de 2025, Shreveport, Luisiana (AP Foto/Rogelio V. Solis) AP

Louisiana Tech (8-5) estaba detrás por 14-6 al entrar en el último cuarto. Kukuk y Marlion Jackson se combinaron para una anotación de 52 yardas en un pase de primer down. El envío en busca de la conversión falló y Louisiana Tech quedó abajo 14-12 con 11:45 minutos restantes.

Luego Louisiana Tech forzó un despeje que Dedrick Latulas devolvió 25 yardas hasta la línea de la 49 de los Chanticleers antes de que se marcara una penalización por rudeza innecesaria. Kukuk corrió 29 yardas hasta la cinco en primer intento y Burnette llevó el ovoide hasta la zona de anotación desde una yarda dos jugadas más tarde.

Kukuk lanzó un pase a Burnette para dos puntos y una ventaja de 20-14 con 8:09 restantes.

Tad Hudson lanzó un pase de touchdown de 20 yardas a Dominic Knicely en el primer cuarto y uno de 16 yardas a Robby Washington en el segundo para poner a los Chanticleers arriba 14-3 al medio tiempo.

Kukuk completó nueve de 19 pases para 114 yardas con una intercepción, y corrió 19 veces para 104 yardas.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Golpe al bolsillo: Cadeca abre nuevas oficinas para vender dólares... pero con margen extra sobre la tasa oficial

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Horror en Flagami: cubano es detenido en Miami por robo, agresión y exposición indecente

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter