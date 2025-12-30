Louisiana Tech anota 17 en el último cuarto y vence 23-14 a Coastal Carolina en el Independence Bowl

Compartir en:









Tre Averhart, receptor Louisiana Tech, trata de avanzar, mientras es sujetado por un jugador de Coastal Carolina en el Independence Bowl, el martes 30 de diciembre de 2025, Shreveport, Luisiana (AP Foto/Rogelio V. Solis) AP

Louisiana Tech (8-5) estaba detrás por 14-6 al entrar en el último cuarto. Kukuk y Marlion Jackson se combinaron para una anotación de 52 yardas en un pase de primer down. El envío en busca de la conversión falló y Louisiana Tech quedó abajo 14-12 con 11:45 minutos restantes.

Luego Louisiana Tech forzó un despeje que Dedrick Latulas devolvió 25 yardas hasta la línea de la 49 de los Chanticleers antes de que se marcara una penalización por rudeza innecesaria. Kukuk corrió 29 yardas hasta la cinco en primer intento y Burnette llevó el ovoide hasta la zona de anotación desde una yarda dos jugadas más tarde.

Kukuk lanzó un pase a Burnette para dos puntos y una ventaja de 20-14 con 8:09 restantes.

Tad Hudson lanzó un pase de touchdown de 20 yardas a Dominic Knicely en el primer cuarto y uno de 16 yardas a Robby Washington en el segundo para poner a los Chanticleers arriba 14-3 al medio tiempo.

Kukuk completó nueve de 19 pases para 114 yardas con una intercepción, y corrió 19 veces para 104 yardas.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP