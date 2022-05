Anunciarán el sábado resultados de Lotería de Visas de EEUU

Las autoridades estadounidenses insisten en que esta es la única forma en que el Departamento de Estado notificará a los seleccionados y advierte del peligro de fraude a través de cartas o correos electrónicos falsos, detrás de los cuales se esconden los estafadores.

Cada año, el gobierno de Estados Unidos realiza una lotería de visas por la cual otorga miles de visas de residencia a hasta 55,000 personas. En menos de un mes, el domingo 8 de mayo de 2022, los participantes podrán verificar si han ganado o no.

Si eres seleccionado

Si has sido seleccionado, el gobierno te indica paso a paso todo lo que debes hacer antes de que puedas programar una entrevista consular para determinar si se te otorgará una visa.

El Departamento de Estado alienta a los participantes seleccionados a completar la solicitud en línea DS-260 de inmediato para programar una cita de entrevista en la Embajada o el Consulado de los EE.UU. correspondiente. Y el tiempo es vital.

“Sin lugar a dudas, más personas son escogidas para participar que las que al final pueden obtener su residencia”, dice el abogado de inmigración Irving González, con oficinas en Fort Lauderdale.

“La selección no lo garantiza que a la persona se le dé la visa de residencia por dos grandes razones: La primera, es por el cupo y la segunda porque de repente, las personas seleccionadas no son elegibles por los requisitos de educación o de trabajo”, agrega.

Si estás viviendo en tu país, la cita la tendrás en el consulado de tu país. Si estás físicamente presente en los Estados Unidos, pudieras ser elegible para ajustar el estado para obtener la residencia permanente a través del Programa de diversidad de visas.

Paso a paso

Para recibir una visa de residente, los seleccionados aún deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad según la ley de los Estados Unidos.

El solicitante principal y todos los miembros de la familia que solicitan un programa de visa de diversidad deben completar el formulario DS-260. Después de enviar el Formulario DS-260 en línea, debes imprimir la página de confirmación, advierte el Departamento de Estado. “Deberás llevar la página de confirmación a tu entrevista de visa”, indican.

Después de presentar el formulario, debes prepararte para la entrevista a la que deben asistir el solicitante y esposa o esposo e hijos menores de 21 años que hayan solicitado la visa.

Y todo esto puedes hacerlo solo, a veces.

“No me gusta mentir a las personas. No hace falta hacerlo con un abogado. Si tienen que llenar unos formularios y pueden hacerlo no necesitan un abogado”, indica el abogado cubano González, con oficinas en Fort Lauderdale.

“No es necesario contratar un abogado”, indica igualmente el abogado colombiano Heriberto Hernández, con oficinas en Lake Worth. “Para las únicas personas que quizá es recomendable un abogado es para quienes han tenido una violación de las leyes de inmigración o que han sido arrestados en su país de origen”.

Y algo muy importante que deben tomar en cuenta quienes son seleccionados es que no deben vender nada o renunciar a empleos, hasta estar seguros que les han otorgado la visa.

“No debes hacer compromisos financieros permanentes, como vender tu casa, automóvil o propiedad, renunciar a tu trabajo o hacer arreglos de vuelos u otros viajes no reembolsables hasta que hayas recibido tu visa de inmigrante, aconseja el Departamento de Estado.

“Ya cuando sepan que tienen la visa sellada en el pasaporte, que van a ser residentes, ya pueden vender... después de la entrevista, les dicen si ya son aprobados, les envían los pasaportes con la visa de inmigrante”, indica el abogado González.

Actuar rápidamente, cumplir con todos los requisitos y seguir paso a paso las indicaciones, son los principales consejos de los abogados.

“Este tipo de visas es totalmente legítimo. El departamento de estado otorga 50,000 visas anuales. Y de acuerdo con la última cifra dada a conocer, hubo alrededor de 11 millones de solicitantes, y solo seleccionaron a 50,000″, destaca el abogado Hernández.

“Tienen que actuar lo más antes posible para comenzar a alistarse para la entrevista que van a tener en el consulado. Lo antes posible, porque los consulados están un poco atrasados en el sentido de otorgar citas”, agrega.

Y como dice el abogado González, a veces hay familias que aumentan de número en el proceso y eso hace que se eliminen otros cupos disponibles. Por eso, ambos abogados insisten en presentar todo cuanto antes.

Se espera que el sorteo se vuelva a abrir a principios de octubre de este año, aunque aún no hay nada publicado.

Más informes sobre la lotería de visas de diversidad en travel.state.gov.

Fuente: Redacción de www.americateve.com