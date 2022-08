Ex integrante de los Van Van arremete con el régimen cubano y pide la libertad de los presos políticos

Valdés también comentó que aboga por un país donde el Partido Comunista de Cuba (PCC) no esté por encima de la constitución y donde se repete los derechos de todos los cubanos, tanto los que viven dentro como fuera de la isla.

“Yo sé que puedo pagar un peaje alto por este escrito; pero mi madre me dijo un día: un ser humano sin amor propio pierde todas las peleas”, agregó.

“Tengo ese amor. Es tan grande que pongo en riesgo todo y me libero. Hazlo tú hermano. No seas esclavo de una ideología que es disfuncional. Por tus hijos que no pidieron nacer; no le heredes batallas ajenas. Te amo mi pueblo. CUBA ES DE TODOS LOS CUBANOS”, sentenció la artista aclarando que no es ninguna “gusana” ni “mercenaria”.

Carlos Martínez | americateve.com

