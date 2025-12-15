americateve

Los trabajadores del Louvre votan ir a huelga en otro revés para el museo de París

PARÍS (AP) — Los trabajadores del Museo del Louvre votaron el lunes para hacer huelga debido a las condiciones laborales y otras quejas, informó un sindicato, asestando otro revés al museo de París tras un vergonzoso robo de joyas en octubre.

ARCHIVO - Gente pasa ante la entrada del museo del Louvre, el jueves 30 de octubre de 2025 en París. (AP Foto/Emma Da Silva, archivo)
El sindicato CFDT dijo que la votación se realizó en una reunión de 400 trabajadores el lunes por la mañana y que decidieron hacer huelga durante a jornada.

El museo más visitado del mundo no abrió como estaba previsto. Un aviso en su sitio web advertía a los posibles visitantes que "el museo está cerrado por el momento".

La votación se celebró tras las recientes conversaciones entre representantes de los trabajadores y la ministra de Cultura, Rachida Dati.

El museo lidia con las secuelas de un robo de joyas a plena luz del día y una huelga anterior del personal que cerró abruptamente el Louvre y dejó varados a miles de visitantes bajo la pirámide de vidrio de I.M. Pei. El mes pasado, el Louvre también anunció el cierre temporal de algunas oficinas de empleados y una galería pública debido al deterioro de las vigas del suelo.

Durante el robo en octubre, los ladrones utilizaron una plataforma elevadora para alcanzar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron con piezas de las joyas de la corona francesa. Una investigación del Senado publicada la semana pasada dijo que los ladrones escaparon con apenas 30 segundos de sobra, citando cámaras rotas, equipo obsoleto, salas de control con poco personal y una mala coordinación que inicialmente envió a la policía al lugar equivocado.

Para los empleados, el sonado incidente cristalizó viejas preocupaciones de que la aglomeración y la escasez de personal estaban socavando la seguridad y las condiciones laborales en un museo que recibe a millones de visitantes cada año.

Esas tensiones salieron a la luz pública en junio, cuando los trabajadores en huelga paralizaron el museo. Los visitantes con boletos con hora programada esperaron en largas filas inmóviles afuera mientras las puertas no se abrían, una imagen que se difundió en las redes sociales y subrayó lo frágil que se habían vuelto las operaciones en la extensa institución.

Los sindicatos dicen que las conversaciones con el gobierno han avanzado, pero aún no están completas.

Por separado, el Ministerio de Cultura dijo el domingo que ha encargado a Philippe Jost, quien supervisó la reconstrucción de Notre-Dame de París, una misión para proponer una profunda reorganización del Louvre tras los hallazgos de una investigación administrativa.

Tres rondas de discusiones la semana pasada produjeron "avances bastante importantes" en las promesas de contrataciones adicionales a tiempo completo y un aumento en la financiación estatal, dijo Alexis Fritche, secretario general de la rama de cultura del sindicato CFDT, a The Associated Press. Pero las propuestas deben confirmarse por escrito y aún no cumplen con todas las demandas, agregó.

"No es completamente satisfactorio", dijo Fritche. Los empleados están "bastante decididos", añadió, al tiempo que destacó su fuerte apego a mantener abierto al público el museo más visitado del mundo.

En su aviso de huelga a Dati la semana pasada, los sindicatos CFDT, CGT y Sud dijeron que el Louvre estaba en "crisis", con recursos insuficientes y "condiciones laborales cada vez más deterioradas".

Los paros podrían durar solo un día, ya que el Louvre está cerrado los martes, aunque el aviso de huelga es indefinido.

John Leicester en París contribuyó a este despacho.

AP

