Los Steelers convencen con una victoria dominante sobre Miami

La ofensiva puede carecer de explosión durante largos períodos. La defensa puede ser superada con alarmante facilidad contra oponentes de calidad. Las decisiones de los entrenadores a veces cambian aleatoriamente entre ser agresivas y excesivamente cautelosas.

Los Steelers casi necesitan un conjunto específico de circunstancias para tener éxito. Necesitan correr con el balón. Necesitan recuperarlo. Necesitan evitar errores. Es una fórmula tan antigua como el juego mismo, y a veces en los últimos años, ha parecido más obsoleta que estable.

Sin embargo, ocasionalmente, hay momentos en los que Pittsburgh encuentra la manera de engranar lo suficientemente bien como para que lo viejo se sienta nuevo otra vez.

Uno de esos momentos se produjo al final de la primera mitad de lo que fue un desmantelamiento de Miami por 28-15 el lunes por la noche, resultado que mantuvo a los Steelers (8-6) un juego por delante de Baltimore por el primer lugar en la división Norte de la Conferencia Americana.

Cuatro series ofensivas, todas de al menos 60 yardas de longitud, produjeron touchdowns que convirtieron un déficit de 3-0 en una ventaja de 25 puntos, su mayor ventaja en cualquier momento de un juego desde 2020.

Aaron Rodgers, el quarterback de 42 años, exhibió su mejor momento en el invernal Acrisure Stadium al completar 23 de 27 pases para 224 yardas y dos anotaciones, una defensa que jugaba sin el estelar linebacker T.J. Watt abrumó a Tua Tagovailoa, el mariscal de campo de los Dolphins, durante un tercer cuarto en el que Miami realizó seis jugadas y perdió 20 yardas en el proceso.

Aunque los Dolphins lograron un par de touchdowns sin importancia al final para maquillar el resultado, el resultado nunca estuvo en duda en la segunda mitad y ofreció una prueba tangible de que la esperanza de Pittsburgh de jugar su mejor fútbol en diciembre no era solo una promesa vacía.

Encadenar actuaciones como la que disfrutaron los Steelers el lunes por la noche ha sido un desafío, y lo que ha hecho que los Steelers sean tan desconcertantes durante gran parte de la última década.

Sin embargo, por primera vez en un tiempo, Pittsburgh parecía un equipo de primer lugar capaz de hacer más que apenas colarse en los playoffs antes de salir tímidamente. Tan accidentado como fue durante un tramo de 2-5 en el que su cómoda ventaja en la divisióndesapareció, lo aceptarán.

"Nos mantenemos a un estándar más alto aquí", afirmó el veterano capitán defensivo Cam Heyward. “Sabes, cuando juegas para un equipo como este que ha tenido mucho éxito, y, ya sabes, no somos responsables de eso, esos tipos antes (lo hicieron). Estamos tratando de captar lo que hicieron. Las expectativas son altas, y nos gusta de esa manera”.

Lo que está funcionando

Encontrar jugadores experimentados que buscan una oportunidad a mitad de temporada y hacer que tengan un impacto.

La lista de lo que Rodgers describió como "descartes" incluye a los receptores Marquez Valdes-Scantling y Adam Thielen y al esquinero Asante Samuel Jr., todos los cuales hicieron jugadas que contribuyeron a quizás la actuación más completa de Pittsburgh desde que vencieron a Minnesota en Irlanda a finales de septiembre.

Valdes-Scantling atrapó su primer pase de touchdown de Rodgers desde 2021 cuando ambos estaban en Green Bay. Samuel consiguió su primera intercepción desde 2023 y Thielen tuvo su primera recepción y añadió un bloqueo perfecto que abrió un carril para una carrera de touchdown de Jonnu Smith.

Lo que necesita ayuda

El clima no fue propicio para un comienzo rápido y la ofensiva tardó un tiempo en arrancar. Aunque Pittsburgh finalmente anotó touchdowns en cuatro posesiones consecutivas por primera vez desde 2018, los Steelers han sido lentos para calentarse durante la mayor parte de la temporada, algo que probablemente necesitarán evitar el domingo en Detroit si quieren estar a la par de los Lionds.

Lesiones

El estado de Watt sigue siendo incierto mientras se recupera de una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado sufrido tras un tratamiento de punción seca la semana pasada.

