Los Spurs arruinan el primer triple-doble de Queen y vencen 135-132 a los Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Harrison Barnes anotó 24 puntos, el novato Dylan Harper culminó una actuación de 22 unidades con una flotadora decisiva a falta de nueve segundos, y los Spurs de San Antonio se recuperaron de perder una ventaja de 20 puntos al medio tiempo para vencer a los tambaleantes Pelicans de Nueva Orleans 135-132 la noche del lunes.

Keldon Johnson (3), de los Spurs de San Antonio, alista una bandeja ante la mirada de Saddiq Bey (41), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton)
Keldon Johnson (3), de los Spurs de San Antonio, alista una bandeja ante la mirada de Saddiq Bey (41), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton)

El novato Derik Queen lideró un furioso intento de remontada de los Pelicans, anotando 29 de sus 33 puntos, la cifra más alta de su temporada, en la segunda mitad, y sumando diez rebotes y diez asistencias para su primer triple-doble en la NBA.

De'Aaron Fox, quien anotó 14 puntos, encestó dos tiros libres con 1,1 segundos restantes para el margen final, que se mantuvo después de que el apresurado tiro de tres puntos de Saddiq Bey al sonar la bocina rebotara en el aro frontal.

Stephon Castle anotó 18 puntos para San Antonio y Julian Champagnie añadió 17 puntos, destacándose con sus cinco triples.

Las mayores estrellas de ambos equipos —Victor Wembanyama de los Spurs (pantorrilla izquierda) y Zion Williamson de los Pelicans (aductor de la cadera derecha)— observaron desde la banca. Pero sus compañeros proporcionaron mucho entretenimiento.

Trey Murphy anotó 32 para los Pelicans, quienes sorprendentemente anotaron 45 puntos en el tercer cuarto para convertir un déficit de 20 puntos en una ventaja de 102-100 al entrar en el último cuarto.

Herb Jones, regresando de una lesión en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera durante ocho juegos, anotó 17 tantos y Bey también anotó 17 en la séptima derrota consecutiva de Nueva Orleans.

