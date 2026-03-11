americateve

Los socios del oficialismo hacen caer la propuesta de reforma electoral de la presidenta de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vio el miércoles cómo los partidos aliados del oficialismo se unieron a la oposición y bloquearon por primera vez una de sus propuestas de reforma constitucional, la que afectaba al cambio de las reglas electorales, y que entre otras cosas, iba a reducir el poder de los partidos más pequeños.

Morena, el partido de la mandataria, arrasó en las elecciones de junio de 2024 con el apoyo del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) y con ellos logró una mayoría cualificada en las dos cámaras del Congreso que, en solo unos meses, permitió que salieran adelante una veintena de cambios constitucionales, algunos tan trascendentales y polémicos como la reestructuración del Poder Judicial que llevó a la primera eleccción de jueces en 2025.

Este frenético ritmo de reformas a la Carta Magna, impulsados desde la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y consumados por Sheinbaum, se rompió el miércoles en la Cámara de Diputados cuando Morena no consiguió la mayoría cualificada para la reforma electoral.

Ahorrar, la clave de la presidenta

La iniciativa aspiraba, entre otros puntos, a reducir la representación de parlamentarios elegidos directamente por los partidos y disminuir un 25% el costo de las elecciones al rebajar los fondos para la autoridad electoral y para los partidos lo que perjudicaría a los más pequeños y beneficiaría al partido en el gobierno.

Los académicos argumentaban que reducir los fondos al Instituto Nacional Electoral pondría limitar su profesionalidad y, por tanto, la equidad de los comicios, y que los principales cambios favorecían a quien está en el poder porque los más pequeños necesitan dinero para sobrevivir en tiempos no electorales, explicó Georgina de la Fuente, politóloga del Tecnológico de Monterrey, una universidad privada.

De ahí que tanto el PT como el PVEM, aunque siguieron exhibiendo el miércoles su apoyo a la presidenta, se aliaron con la oposición. “Estamos al 100% con ella y al 200% con el pueblo de México”, resumió el diputado del PT Reginaldo Sandoval. Pero el voto fue en contra.

“Lo que nos demuestra esto es que los partidos pequeños no van a dar un apoyo incondicional (a Morena) no van a poner en riesgo su supervivencia”, dijo De la Fuente. A su juicio, Sheinbaum tuvo “un error de cálculo” con esta reforma, que había sido una de las aspiraciones de su antecesor.

La mandataria, que hace días ya preveía el descalabro pero sigue necesitando a sus socios, dijo que ella había hecho su trabajo presentando la propuesta aunque no saliera adelante y el pueblo la juzgaría.

Hacia el "Plan B"

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que habrá un “plan B”. Ese plan, según esbozó el oficialismo, sería hacer cambios en las leyes secundarias, que Morena sí puede modificar sólo con sus votos.

Eso podría sacar adelante ciertas propuestas positivas, según los académicos, como el voto electrónico, pero limitar el dinero de autoridad electoral y, por tanto, su eficiencia.

“No podemos descartar regresiones” democráticas con el pretexto de ahorrar, agregó De la Fuente.

Sheinbaum también quería eliminar el sistema que ofrece resultados preliminares en la noche de la votación, algo que podría generar mucha incertidumbre entre la población; prohibir la utilización de inteligencia artificial y bots en las campañas, una mayor fiscalización de los recursos para evitar donaciones en efectivo o fondos de procedencia ilícita y promover el voto de los emigrantes.

FUENTE: AP

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

