Los Reales se reúnen con el exlanzador All-Star Matt Strahm en un intercambio con los Filis

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Reales de Kansas City se reunieron con el veterano lanzador Matt Strahm el viernes cuando adquirieron al ex All-Star zurdo de los Filis de Filadelfia en un intercambio por el derecho Jonathan Bowlan.

ARCHIVO - Matt Strahm, relevista de los Filis de Filadelfia, lanza durante la séptima entrada del segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en contra de los Dodgers de Los Ángeles, el lunes 6 de octubre de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
Strahm, de 34 años, ha lanzado para cuatro equipos a lo largo de diez temporadas en las Grandes Ligas.

Pasó sus dos primeras campañas con los Reales, quienes lo seleccionaron en la 21ra ronda del draft de jugadores de primer año de 2012 de Neosho County Community College en Chanute, Kansas. Strahm también lanzó para los Padres, los Medias Rojas y los últimos tres años para los Filis, donde fue All-Star en 2024, cuando tuvo una efectividad de 1.87 en 66 apariciones.

También hizo 66 apariciones con una efectividad de 2.74 esta pasada temporada, y tiene una efectividad de 3.36 en su carrera, en 395 apariciones.

Strahm tiene un salario de 7,5 millones de dólares la próxima temporada bajo una opción que se activó, parte de un acuerdo que le pagará 15 millones para 2025 y 2026. Puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial de 2026.

Bowlan, de 29 años, ha lanzado en partes de las últimas tres campañas para Kansas City. Hizo una apertura y apareció en un récord personal de 34 juegos esta pasada temporada, con un récord de 1-2 y una efectividad de 3.86.

