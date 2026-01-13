Los Reales de Kansas City acercan los muros del estadio Kauffman para aumentar la ofensiva

ARCHIVO - Vista del estadio Kauffman de los Reales de Kansas City durante un juego contra los Nacionales de Washington, el 13 de agosto de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Los Reales de Kansas City anunciaron el martes que están acercando sus muros para la próxima temporada, algo que los fanáticos han demandado durante años, y que el club espera resulte en mayor acción y anotación desde que el estadio fue inaugurado en 1973.

“Hemos discutido esta posibilidad durante años, y después de mucho trabajo por parte de nuestro departamento de investigación y desarrollo, creemos que este será un cambio positivo para nuestro equipo”, indicó el gerente general de los Reales J.J. Picollo.

Las dimensiones del Kauffman han permanecido en gran medida sin cambios desde su apertura hace más de 50 años, con los postes de foul del jardín izquierdo y derecho a 330 pies del plato, los callejones a 387 pies y la pared del jardín central a 410 pies de la caja de bateo.

Eso creó uno de los jardines más amplios en las Grandes Ligas.

Los Royals a menudo lo han utilizado a su favor, también, construyendo equipos que valoran la defensa y el corrido de bases. Pero eso a menudo ha sido en detrimento de los fanáticos, que tienden a apreciar el jonrón y la anotación, y a veces ponía a los Reales en desventaja cuando un equipo con bateadores capaces de sacar la pelota del Kauffman llegaba a la ciudad.

Aunque la pared del jardín central permanecerá a 410 pies, los Reales dijeron que la pared cerca de cada poste de foul se acercará de ocho a diez pies, y los espacios resultantes serán de 379 pies. La altura de la pared también cambiará de 10 pies en la mayoría de los lugares a ocho pies y medio, permitiendo a los Reales agregar alrededor de 150 asientos en el jardín izquierdo y alrededor de 80 nuevos asientos con barandilla para bebidas en el jardín derecho.

La investigación del club estima que el valor de carrera de los elevados pasará del tercio inferior de los estadios de MLB al tercio medio.

El doctor Daniel Mack, asistente del gerente general y vicepresidente de investigación y desarrollo de los Reales, remarcó que “hacer de este un estadio más justo ayudará con la construcción del roster, pero más importante, permitirá a nuestros jugadores mantener el mismo enfoque sin importar dónde juguemos”.

“Nuestro enfoque fue cuidadosamente considerado para tener en cuenta tantos factores como sea posible. Creemos que esto reducirá en última instancia las limitaciones dentro del Kauffman", señaló Mack.

Mientras los Reales modifican las dimensiones del Kauffman, también continúan trabajando en su reemplazo.

Los dueños han expresado que los Reales no jugarán en el pintoresco pero envejecido estadio después de que su contrato de arrendamiento expire en 2031, lo que los pone en marcha para construir un reemplazo. Los vecinos Chiefs anunciaron recientemente su intención de construir un nuevo estadio en Kansas a tiempo para la temporada 2031. Se espera que los Reales decidan pronto sobre su ubicación para un nuevo estadio.

La creencia de larga data es que los Reales prefieren construir en el centro de Kansas City, Missouri, aunque se están considerando otros sitios.

