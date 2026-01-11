Los Ravens entrevistan a Matt Nagy para vacante de entrenador en jefe

Baltimore despidió al entrenador de larga data John Harbaugh el martes. Desde entonces, los Ravens han reconocido haber entrevistado a Vance Joseph, Davis Webb, Klint Kubiak, Kevin Stefanski y a Nagy, de 47 años, para el puesto.

Nagy fue el entrenador de los Bears de Chicago de 2018 a 2021, logrando un récord de 34-31 y llegando a los playoffs en dos ocasiones. Fue nombrado Entrenador del Año de la NFL por la AP en 2018, cuando Chicago ganó la división Norte de la Conferencia Nacional.