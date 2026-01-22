americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Ravens eligen a Jesse Minter, coordinador defensivo de los Chargers, como nuevo entrenador

BALTIMORE (AP) — Jesse Minter es el nuevo entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore.

Jesse Minter, coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles, en el campo durante un juego contra los Raiders de Las Vegas, el domingo 30 de noviembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Kyusung Gong)
Jesse Minter, coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles, en el campo durante un juego contra los Raiders de Las Vegas, el domingo 30 de noviembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

El club contrató al coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles. Minter reemplaza a John Harbaugh, quien fue despedido a principios de este mes después de 18 años cuando los Ravens no lograron clasificarse a los playoffs.

Minter, de 42 años, era uno de los nombres más destacados entre los candidatos este invierno. Fue entrevistado virtualmente por varios equipos, incluidos los Steelers de Pittsburgh, que también están buscando un entrenador después de que Mike Tomlin renunciara la semana pasada. Acabó en Baltimore, donde su trabajo será ayudar al quarterback Lamar Jackson, dos veces MVP, a dar el siguiente paso en una carrera que ha sido consistentemente desafortunada en la postemporada.

Minter trabajó con los Chargers durante dos temporadas después de dos años como coordinador defensivo en la Universidad de Michigan.

El nexo de Minter con Jim Harbaugh en ambos lugares le permitió armar un currículum tan sólido que lo puso en posición de reemplazar al hermano mayor de Harbaugh.

Los Chargers fueron quintos en la liga en defensa total esta temporada, permitiendo 285,2 yardas por juego. Permitieron un mínimo de liga de 17,7 puntos por juego en 2024. Los Wolverines lideraron la nación en defensa total en 2023 rumbo a ganar el campeonato nacional universitario.

Minter también pasó cuatro temporadas en Baltimore (2017-20), ascendiendo de asistente defensivo a entrenador de backs defensivos en su último año. También entrevistó para las vacantes de entrenador en jefe en Atlanta y Miami a principios de esta semana. Las Vegas, Pittsburgh y Tennessee también han solicitado entrevistas.

___

Deportes NFL: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter