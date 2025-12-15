Los Rangers de Texas refuerzan su equipo con el receptor Danny Jansen y el relevista Tyler Alexander

Compartir en:









La incorporación de Jansen con un contrato de 14,5 millones por dos años, más una opción mutua para 2028, lo empareja con Kyle Higashioka, quien regresa, para darle a los Rangers un dúo de receptores veteranos. Jonah Heim, un All-Star y ganador del Guante de Oro en 2023 cuando Texas ganó su único título de la Serie Mundial, se convirtió en agente libre cuando no se le ofreció un contrato el mes pasado después de dos temporadas por debajo de lo esperado.

Los Rangers, necesitando reforzar su bullpen con la salida de varios veteranos en la agencia libre, tienen un acuerdo de un año con Alexander que, según se informa, tiene un valor de 1.125.000, con 1.125.000 adicionales en bonos por rendimiento disponibles.

Alexander nació en Chicago, pero asistió a la escuela secundaria y a la universidad en el área de Dallas-Fort Worth. Fue una selección de segunda ronda por Detroit de TCU en 2015. Tiene un récord de 22-42 con una efectividad de 4.63 en 195 juegos (57 como titular) a lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas con los Tigres (2019-23), Tampa Bay (2024), Milwaukee y los Medias Blancas. El zurdo de 31 años tuvo un récord de 5-14 con una efectividad de 4.98 en 52 juegos (cinco como titular) combinados la temporada pasada para los Cerveceros y Chicago.

Jansen pasó sus primeras siete temporadas en las mayores con Toronto antes de jugar para Boston, Tampa Bay y Milwaukee en las últimas dos campañas. El receptor de 30 años tiene un promedio de bateo de carrera de .222 con 88 jonrones y 256 carreras impulsadas en 599 juegos. Bateó .215 con 14 cuadrangulares y 36 remolcadas en 98 juegos este año con los Rays y Cerveceros.

Jansen fue cambiado en la fecha límite de cada uno de los dos últimos veranos, y también fue agente libre la temporada baja pasada. Fue cambiado de Toronto a Boston en 2024, fue a Tampa Bay en la agencia libre antes de la temporada 2025, y luego fue cambiado el verano pasado a Milwaukee.

En 2024, Jansen se convirtió en el primer jugador de las grandes ligas en aparecer en el mismo juego para ambos equipos. Estaba con los Azulejos y fue su receptor titular el 26 de junio contra Boston antes de que ese juego fuera suspendido por lluvia en la segunda entrada. Cuando el partido se reanudó el 24 de agosto, aproximadamente un mes después de ser cambiado, Jansen estaba detrás del plato para los Medias Rojas.

Jansen se convirtió nuevamente en agente libre cuando los Cerveceros ejercieron una compra de 500.000 de la opción mutua de 12 millones que tenía para 2026. Heim bateó .258 con 18 jonrones y 95 carreras impulsadas la temporada en que los Rangers ganaron su título de la Serie Mundial, pero el bateador ambidiestro tuvo un promedio de .213 con 11 jonrones y 43 carreras impulsadas este año.