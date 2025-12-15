americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Rangers de Texas refuerzan su equipo con el receptor Danny Jansen y el relevista Tyler Alexander

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los Rangers de Texas finalizaron acuerdos con los agentes libres, el receptor Danny Jansen y el relevista local zurdo Tyler Alexander, el lunes por la noche, abordando algunas de sus necesidades significativas de la temporada baja.

La incorporación de Jansen con un contrato de 14,5 millones por dos años, más una opción mutua para 2028, lo empareja con Kyle Higashioka, quien regresa, para darle a los Rangers un dúo de receptores veteranos. Jonah Heim, un All-Star y ganador del Guante de Oro en 2023 cuando Texas ganó su único título de la Serie Mundial, se convirtió en agente libre cuando no se le ofreció un contrato el mes pasado después de dos temporadas por debajo de lo esperado.

Los Rangers, necesitando reforzar su bullpen con la salida de varios veteranos en la agencia libre, tienen un acuerdo de un año con Alexander que, según se informa, tiene un valor de 1.125.000, con 1.125.000 adicionales en bonos por rendimiento disponibles.

Alexander nació en Chicago, pero asistió a la escuela secundaria y a la universidad en el área de Dallas-Fort Worth. Fue una selección de segunda ronda por Detroit de TCU en 2015. Tiene un récord de 22-42 con una efectividad de 4.63 en 195 juegos (57 como titular) a lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas con los Tigres (2019-23), Tampa Bay (2024), Milwaukee y los Medias Blancas. El zurdo de 31 años tuvo un récord de 5-14 con una efectividad de 4.98 en 52 juegos (cinco como titular) combinados la temporada pasada para los Cerveceros y Chicago.

Jansen pasó sus primeras siete temporadas en las mayores con Toronto antes de jugar para Boston, Tampa Bay y Milwaukee en las últimas dos campañas. El receptor de 30 años tiene un promedio de bateo de carrera de .222 con 88 jonrones y 256 carreras impulsadas en 599 juegos. Bateó .215 con 14 cuadrangulares y 36 remolcadas en 98 juegos este año con los Rays y Cerveceros.

Jansen fue cambiado en la fecha límite de cada uno de los dos últimos veranos, y también fue agente libre la temporada baja pasada. Fue cambiado de Toronto a Boston en 2024, fue a Tampa Bay en la agencia libre antes de la temporada 2025, y luego fue cambiado el verano pasado a Milwaukee.

En 2024, Jansen se convirtió en el primer jugador de las grandes ligas en aparecer en el mismo juego para ambos equipos. Estaba con los Azulejos y fue su receptor titular el 26 de junio contra Boston antes de que ese juego fuera suspendido por lluvia en la segunda entrada. Cuando el partido se reanudó el 24 de agosto, aproximadamente un mes después de ser cambiado, Jansen estaba detrás del plato para los Medias Rojas.

Jansen se convirtió nuevamente en agente libre cuando los Cerveceros ejercieron una compra de 500.000 de la opción mutua de 12 millones que tenía para 2026.

Heim bateó .258 con 18 jonrones y 95 carreras impulsadas la temporada en que los Rangers ganaron su título de la Serie Mundial, pero el bateador ambidiestro tuvo un promedio de .213 con 11 jonrones y 43 carreras impulsadas este año.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter