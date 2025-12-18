americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los precios al consumidor en EEUU bajaron en noviembre

WASHINGTON (AP) — La inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado, informó el gobierno en un reporte que se retrasó por el cierre del gobierno.

Compradores pasean por el centro comercial Somerset Collection, el 10 de diciembre de 2025, en Troy, Michigan (AP Foto/Ryan Sun)
Compradores pasean por el centro comercial Somerset Collection, el 10 de diciembre de 2025, en Troy, Michigan (AP Foto/Ryan Sun) AP

El Departamento de Trabajo reportó el jueves que su índice de precios al consumidor aumentó 2,7% en noviembre en comparación con el año anterior.

El informe se retrasó ocho días debido al cierre de 43 días del gobierno federal, lo que también impidió que el Departamento de Trabajo compilara los números generales de precios al consumidor e inflación subyacente en octubre. El informe del jueves ofreció a los inversores, empresas y responsables de políticas su primera visión del índice de precios al consumidor desde que se publicaron los números de septiembre el 24 de octubre.

Los precios al consumidor subieron 3% en septiembre en comparación con el año anterior, y los pronosticadores esperaban que el índice de noviembre igualara ese aumento interanual.

Los precios de la energía, impulsados por un fuerte aumento en los precios del combustible, subieron 4,2% en noviembre. Excluyendo los volátiles precios de alimentos y energía, la llamada inflación subyacente subió 2,6%, en comparación con un aumento interanual del 3% en septiembre y el más bajo desde marzo de 2021.

La inflación en Estados Unidos se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, en parte debido a la decisión del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles a las importaciones de casi todos los países del mundo, junto con impuestos específicos sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Los aranceles del presidente han resultado ser menos inflacionarios de lo que los economistas temían. Sin embargo, ejercen presión al alza sobre los precios y complican las decisiones para la Reserva Federal, que está tratando de decidir si seguir recortando su tasa de interés de referencia para apoyar un mercado laboral tambaleante o esperar hasta que las presiones inflacionarias disminuyan. La semana pasada, el banco central decidió reducir la tasa por tercera vez este año, pero los funcionarios del banco central estadounidense señalaron que esperan solo un recorte en 2026.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter