Los Pistons aplastan 130-77 a los Nets en la mayor victoria en la historia de la franquicia

DETROIT (AP) — Jalen Duren anotó 21 puntos y consiguió diez rebotes después de ser añadido al Juego de las Estrellas el domingo por la noche como reserva de la Conferencia Este, y los Pistons de Detroit aplastaron 130-77 a los Nets de Brooklyn en la victoria más desigual en la historia de la franquicia.

Daniss Jenkins (24), de los Pistons de Detroit, se alista para una clavada en el juego de baloncesto de la NBA contra los Nets de Brooklyn el domingo 1 de febrero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Daniss Jenkins (24), de los Pistons de Detroit, se alista para una clavada en el juego de baloncesto de la NBA contra los Nets de Brooklyn el domingo 1 de febrero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

El margen de 53 puntos superó la marca de 52 establecida en un triunfo 118-66 en Boston el 31 de enero de 2003. Los Nets sufrieron una derrota de 54 unidades — 120-66 — el 21 de enero contra Nueva York.

Cade Cunningham, la estrella de Detroit que fue seleccionado previamente como titular del Este en el Juego de las Estrellas, añadió 18 tantos, 12 asistencias y cuatro robos. Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, mejoraron a 36-12 con su segunda victoria consecutiva. Vencieron a Golden State el viernes por la noche para terminar 2-1 en un viaje de tres juegos.

Cunningham tuvo 13 puntos, diez asistencias y cuatro robos en la primera mitad mientras los Pistons se adelantaban 67-44. Ausar Thompson encestó un tiro desde media cancha al sonar la bocina del medio tiempo.

Detroit superó a Brooklyn 33-18 en el tercer cuarto para llevar el marcador a 100-62. La mayor ventaja de los Pistons fue de 55 puntos.

Cam Thomas y Drake Powell anotaron 12 puntos cada uno para Brooklyn. Los Nets tienen un récord de 13-35.

Egor Demin falló sus cuatro intentos desde la línea de tres puntos, terminando su récord de novato en la NBA de al menos un triple en 34 juegos consecutivos. Rompió el récord el viernes por la noche en Utah.

