americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Pelicans hunden a los Kings en su 13ra derrota consecutiva al ganar 120-94

NUEVA ORLEANS (AP) — Trey Murphy III encestó cinco triples y terminó con 21 puntos, Jeremiah Fears anotó 14 de sus 20 en la segunda mitad y los Pelicans de Nueva Orleans propinaron a los Kings de Sacramento su 13ra derrota consecutiva la noche del lunes, 120-94.

Jeremiah Fears (0), de los Pelicans de Nueva Orleans, se enfila a la canasta sobre Daeqwon Plowden (29), de los Kings de Sacramento, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de febrero de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert)
Jeremiah Fears (0), de los Pelicans de Nueva Orleans, se enfila a la canasta sobre Daeqwon Plowden (29), de los Kings de Sacramento, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de febrero de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Los Kings tienen su mayor cantidad de descalabros consecutivos desde que la franquicia se mudó de Kansas City a Sacramento antes de la temporada 1985-86.

Murphy encestó 23 triples en 40 intentos (72.5%) en los últimos tres juegos. Zion Williamson anotó 18 unidades al atinar siete de 11 tiros y tuvo seis asistencias para Nueva Orleans.

Maxime Raynaud tuvo 21 tantos y 20 rebotes, la mayor cantidad de su carrera — el octavo doble-doble de la temporada para el novato de 2,15 metros de estatura — para Sacramento. Russell Westbrook añadió 17 puntos, Devin Carter anotó 12 y Nique Clifford diez.

Westbrook se convirtió en el 14to jugador en la historia de la liga en anotar al menos 27.000 puntos en su carrera. El veterano de 18 años en la NBA tiene 27.001 puntos, 312 detrás de Elvin Hayes para el 13er lugar en la lista de puntos históricos de la liga.

DeMar DeRozan hizo una bandeja en penetración con 4:08 restantes en el primer cuarto que dio a los Kings una ventaja de 20-15, pero Bryce McGowen y Murphy encestaron triples consecutivos para dar a Nueva Orleans la ventaja definitiva y desencadenar una racha de 25-6. Williamson anotó ocho puntos en la racha.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: CUBA AL LÍMITE | AEROPUERTOS SIN GASOLINA | AIR CANADA CANCELA VUELOS

Aviones de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Richmond, Columbia Británica, el 18 de agosto del 2025. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Auto se incendia en plena zona de arribos del Aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros

Denuncian golpiza a El Chulo en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter