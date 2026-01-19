americateve

Los Patriots enfrentan a un viejo conocido en su intento de regresar a un Super Bowl

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Todo lo que separa a los Patriots de Nueva Inglaterra de su primer viaje al Super Bowl desde que Tom Brady se fue es un quarterback suplente que ya conocen bastante bien.

Drake Maye (10), quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, entrega el balón al running back Treveyon Henderson (32) durante la segunda mitad del partido de los playoffs de la ronda divisional frente a los Texans de Houston, en medio de una nevada, el domingo 18 de enero de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Robert F. Bukaty)
El equipo al que Brady llevó a seis títulos de la NFL —y 13 juegos de campeonato de conferencia— jugará contra Denver (15-3) el domingo por el campeonato de la AFC contra uno de los mariscales de campo que lo sucedieron.

Jarrett Stidham, quien fue seleccionado por Nueva Inglaterra (16-3) en la cuarta ronda del draft de 2019, hará su primera titularidad desde 2023 como sustituto de Bo Nix, quien se fracturó el tobillo cerca del final de la victoria de los Broncos en los playoffs sobre Buffalo el sábado.

Stidham pasó dos años en los Patriots como suplente. Cuando el coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra, Josh McDaniels, estaba entrenando en Las Vegas, le dio una oportunidad allí; el entrenador Mike Vrabel dijo que también consideró a Stidham cuando estaba en Tennessee y nuevamente el verano pasado, antes de que el veterano suplente volviera a firmar con los Broncos.

"Supongo que fue algo irónico", dijo Vrabel el lunes, elogiando la precisión, el atletismo y la toma de decisiones de Stidham. "Es realmente decisivo en los juegos que revisamos y vimos".

Los Patriots vencieron a Houston 28-16 el domingo para regresar al juego de campeonato de la Conferencia Americana por primera vez desde que ganaron su sexto Super Bowl en la temporada 2018, el penúltimo año de Brady en Nueva Inglaterra.

Drake Maye completó 16 de 27 pases para 179 yardas y tres touchdowns; también tuvo una intercepción en un pase desesperado al final de la mitad y perdió el balón cuatro veces, entregándolo dos veces, en una mezcla invernal que también contribuyó a las cuatro intercepciones lanzadas por el mariscal de campo de los Texans, C.J. Stroud.

Está funcionando

La defensiva capturó a Stroud tres veces y lo forzó a hacer lanzamientos erróneos que terminaron en manos de los Patriots.

Carlton Davis III tuvo dos intercepciones, Craig Woodson tuvo una y una recuperación de balón suelto, y Marcus Jones devolvió su intercepción para el touchdown que le dio a Nueva Inglaterra la ventaja definitiva a principios del segundo cuarto.

Lo que necesita ayuda

Nueva Inglaterra nunca ha ganado un juego de playoffs en Denver. "Es un desafío", dijo el ala cerrada Hunter Henry, quien pasó cinco temporadas enfrentándose a los Broncos en la AFC Oeste mientras estaba con los Chargers.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

