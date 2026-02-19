americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Oscar traerán de vuelta a Saldaña, Culkin, Madison y Brody

LOS ANGELES (AP) — Los Oscar reunirán a los ganadores de actuación del año pasado para la ceremonia del próximo mes.

ARCHIVO - Adrien Brody, de izquierda a derecha, ganador del premio a la mejor interpretación masculina por The Brutalist, Mikey Madison, ganador del premio a la mejor interpretación femenina por Anora, Zoe Saldana, ganadora del premio a la mejor interpretación femenina de reparto por Emilia Perez, y Kieran Culkin, ganador del premio a la mejor interpretación masculina de reparto por A Real Pain, posan en la sala de prensa de los Oscar en Los Ángeles el 2 de marzo de 2025. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP archivo)
ARCHIVO - Adrien Brody, de izquierda a derecha, ganador del premio a la mejor interpretación masculina por "The Brutalist", Mikey Madison, ganador del premio a la mejor interpretación femenina por "Anora", Zoe Saldana, ganadora del premio a la mejor interpretación femenina de reparto por "Emilia Perez", y Kieran Culkin, ganador del premio a la mejor interpretación masculina de reparto por "A Real Pain", posan en la sala de prensa de los Oscar en Los Ángeles el 2 de marzo de 2025. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP archivo) AP

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el jueves que los ganadores del premio a mejor actor Adrien Brody y Mikey Madison, y los ganadores del premio a mejor actor de reparto Kieran Culkin y Zoe Saldaña, entregarán estatuillas en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

Los actores son los primeros presentadores anunciados para la ceremonia del 15 de marzo, que será conducida por Conan O'Brien. La gala se transmitirá en vivo por ABC a partir de las 7 p.m. hora del Este/4 p.m. hora del Pacífico.

El espectáculo del año pasado vio a Saldaña, Madison y Culkin convertirse en ganadores del Oscar por primera vez. Brody obtuvo su segunda estatuilla a mejor actor, por su papel en “The Brutalist” ("El brutalista").

“Sinners” es la principal nominada de este año, al romper el récord de más nominaciones para una sola película con 16.

Los Oscar con frecuencia hacen que los ganadores del año anterior entreguen las estatuillas en las categorías de actuación.

¿Quiénes están nominados a un Oscar este año?

Las nominadas a mejor actriz de este año son Jessie Buckley por “Hamnet”, Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te patearía"), Renate Reinsve por “Sentimental Value” ("Valor sentimental"), Emma Stone por “Bugonia” y Kate Hudson por “Song Sung Blue” (“Song Sung Blue: Sueño inquebrantable”).

Los nominados a mejor actor son Timothée Chalamet por “Marty Supreme” (“Marty Supremo"), Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke por “Blue Moon”, Michael B. Jordan por “Sinners” ("Pecadores") y Wagner Moura por "O Agente Secreto" ("El agente secreto").

En las categorías de actor de reparto, los nominados son Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn y Benicio del Toro por “One Battle After Another”, Stellan Skarsgård por “Sentimental Value” y Delroy Lindo por “Sinners”.

Las nominadas a actriz de reparto son Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”, Amy Madigan por “Weapons” (“La hora de la desaparición”), Wunmi Mosaku por “Sinners” y Teyana Taylor por “One Battle After Another”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: "Soy moneda de cambio"

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

Motín en cárcel de Ciego de Ávila: presos denuncian hambre, abusos y represión violenta

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter