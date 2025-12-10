Los Óscar reconocen el casting por primera vez, destacando un papel clave en el cine

“Nuestro trabajo es conocer a los actores que están ahí fuera o saber cómo encontrar a los actores que no conocemos”, dice Bernard Telsey, uno de los pesos pesados en el mundo del casting, quien, junto con Tiffany Little Canfield, pobló ambas películas de “Wicked”.

El casting recibirá algo de amor en los Oscar el próximo año. En marzo se añadió un nuevo premio por logros en casting a los Premios de la Academia, un paso que los directores de casting creen que se ha demorado mucho. La 98ª edición de los Premios de la Academia se transmitirá en vivo por ABC el 15 de marzo de 2026.

“Es realmente difícil para la gente entender lo que hacemos porque es muy privado”, dice Telsey. “Solo va a hacer que la profesión sea mucho más fuerte y que la gente sea mucho más consciente de lo que hacemos”.

Los Emmy tienen tres categorías para el casting, y los Critics Choice Awards acaban de añadir un trofeo de casting este año. La industria del casting tiene su propio premio, los Artios Awards, que se celebraron por primera vez en 1985. Pero los Globos de Oro y los Premios Tony no reconocen la profesión.

“Cuando el casting es excelente, a veces se siente invisible. Porque está tan bien hecho, no ves las huellas”, dice Destiny Lilly, presidenta de la Sociedad de Casting, que cuenta con 1.200 miembros y también trabaja con Telsey.

“Creo que ha tomado tiempo obtener reconocimiento por ese arte porque gran parte del trabajo que hacen los directores de casting ocurre antes de que se incorpore al resto del equipo de producción”.

Telsey, junto con su equipo en The Telsey Office, realiza castings en todos los medios, desde las películas “Mary Poppins Returns” y “Kiss of the Spider Woman” a programas de televisión como “The Gilded Age” y “Only Murders in the Building.” Se formó en el teatro, realizando el casting de ganadoras del Premio Tony como “Maybe Happy Ending”, “Kinky Boots” y “Hairspray”.

“Wicked” y “Wicked: For Good” (“Wicked: Por siempre") representaron uno de los mayores desafíos para su equipo, llenando cientos de roles y papeles de bailarines durante más de un año de filmación y a través de continentes.

Aunque puede haber parecido inevitable que Cynthia Erivo fuera una Elphaba natural y Ariana Grande fuera una elección segura para Glinda, eso se ve en retrospectiva. Como todas las decisiones de casting, fue un poco una apuesta.

“No fue hasta que estuvieron en la sala que dijiste: ‘Oh, esto es magia. Esto tiene que ser. No hay nadie más para interpretar el papel que ellas dos’”, dice. “Realmente no lo sabes hasta que lo ves”.

Para mantenerse al tanto de tantos actores como sea posible, Telsey va al teatro cuatro o cinco noches a la semana y pasa los fines de semana tratando de ponerse al día con la televisión y las películas. Dos veces por semana, él y su personal se reúnen para intercambiar consejos sobre a quién están viendo y hacer recomendaciones.

“Todos los días sientes que estás atrasado y hay otros cien actores que no conozco y ¿cómo voy a conocerlos y cómo voy a verlos? Así que es una carrera constante”, dice.

Un golpe de casting

Los directores de casting primero hablan con los directores, guionistas y productores para tener una idea de cuál es su visión para el proyecto y luego consiguen que los actores adecuados hagan audiciones. Telsey lo compara con cómo un diseñador de vestuario debe conocer todos los diferentes tejidos y colores potenciales que existen.

Lilly recientemente logró un golpe al sugerir que el comediante Bill Burr se uniera a la última reposición en Broadway de “Glengarry Glen Ross” de David Mamet junto a Kieran Culkin y Bob Odenkirk. Fue el debut de Burr en el escenario, pero el diálogo explosivo de Mamet parecía encajar perfectamente.

“Creo que hay muchas personas que no han hecho teatro que realmente pueden brillar. Solo necesitan que se les dé la oportunidad adecuada y el proyecto correcto y tener al director adecuado trabajando con ellos”, dice.

A lo largo de los años, Telsey ha visto cómo las barreras entre el cine, la televisión y el teatro se desvanecen a medida que los actores cambian de medio libremente. No suscribe la creencia de que las habilidades teatrales son muy diferentes de las habilidades en pantalla.

“Es un mito que son diferentes. Son técnicamente diferentes, pero son lo mismo. La buena actuación es buena actuación”, dice. “Glenn Close puede hacer un musical, una obra de teatro, un programa de televisión y una película y ser nominada en cada … categoría. Esas cosas han cambiado en los últimos 20 años”.

Telsey, cuyo primer gran éxito en el casting fue el espectáculo “Rent” —“solo un pequeño musical que nadie quería hacer”, bromea— también ha visto cómo la tecnología cambia el trabajo, especialmente a medida que las audiciones se trasladan en línea, la televisión en streaming explota y el negocio del cine se vuelve más global.

“Creo que siempre estamos educando a nuestros equipos sobre la necesidad de que el casting sea más grande y cubra más terreno”, dice. “En la mayoría de los proyectos solo tienes un corto período de tiempo para encontrar un elenco. El tiempo no está de nuestro lado. Esto simplemente se va a volver más ajustado a medida que los presupuestos se reduzcan en el futuro”.

