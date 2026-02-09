americateve

Los Nets se imponen 123-113 a los Bulls con 28 puntos de Nic Claxton

NUEVA YORK (AP) — Nic Claxton anotó 28 puntos y consiguió diez rebotes para liderar a los Nets de Brooklyn a una victoria de 123-113 sobre los Bulls de Chicago el lunes por la noche.

Nic Claxton (33), de los Nets de Brooklyn, dispara sobre Collin Sexton (2), de los Bulls de Chicago, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Noah Clowney sumó 20 unidades para Brooklyn, que ganó su segundo partido consecutivo. Drake Powell aportó 14 tantos desde el banquillo, los novatos Danny Wolf y Nolan Traore anotaron 13 cada uno y Ziaire Williams añadió 11.

Los Nets ganaron tres de los cuatro encuentros entre los equipos de la Conferencia Este que están en proceso de reconstrucción.

Anfernee Simons anotó 23 puntos para Chicago, que perdió su quinto partido consecutivo. Collin Sexton anotó 19 desde el banquillo y Matas Buzelis tuvo 18.

Los Nets comenzaron el tercer cuarto con una racha de 14-5 en los primeros tres minutos para extender su ventaja a 15, con un marcador de 74-59. Pero Chicago respondió con una racha de 30-15 en los últimos nueve minutos del cuarto para empatar a 89 al entrar en el cuarto periodo.

Dos tiros libres de Isaac Okoro dos minutos después del inicio del cuarto dieron a los Bulls su primera ventaja desde el comienzo del segundo, con un marcador de 93-91. Los Nets luego tuvieron una racha de 12-6 en los siguientes tres minutos para recuperar la ventaja, 103-99.

Los equipos intercambiaron anotaciones el resto del camino, siendo las más significativas una bandeja de Wolf con 3:33 restantes y dos tiros libres de Claxton en la siguiente posesión que extendieron la ventaja de Brooklyn a 115-107.

